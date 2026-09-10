4 знака Зодиака, которые вечно делают из мухи слона

Автор: Сайко Леся

Астрологи утверждают, что склонность делать из мухи слона заложена в самом расположении звёзд. Пока одни люди переносят жизненные неурядицы с олимпийским спокойствием, другие превращают малейшее событие в грандиозную драму, невероятный успех или катастрофу века.

Лев

Главные артисты гороскопа просто не умеют проживать жизни без зрителей и громких эффектов. Если Лев опаздывает на пять минут из-за пробки, он опишет это как эпическую битву с силами стихии. Их склонность к преувеличению произрастает из естественной потребности быть в центре внимания. Обычный рядовой день Лев может описать так, будто он только что спасывал мир или побывал на вручении «Оскара».

Скорпион

Скорпионы не столько приукрашивают события, сколько гиперболизируют эмоции. Их преувеличение всегда уходит в глубину и драматизм. Любое мелкое разногласие они способны превратить в «вечную вражду», а легкую симпатию — в «любовь всей жизни». Если Скорпион почувствовал себя задетым, масштабы его обиды будут ощущаться как шекспировская трагедия, где третьих шансов не дано.

Близнецы

Преувеличения Близнецов — это не драма, а чистая литература. Обладая ярким воображением и непревзойденным даром рассказчика, они украшают детали просто для того, чтобы история звучала сочнее. Для них реальность слишком пресна, поэтому реальные факты быстро обрастают небывалыми подробностями. Слушая Близнецов, всегда стоит делить всё услышанное на два, но скучно с ними точно не бывает.

Рыбы

Преувеличения Рыб рождаются из их повышенной чувствительности и богатого внутреннего мира. Они искренне проживают любую мелочь так, будто произошло нечто масштабное. Небольшая проблема на работе кажется им крушением всех надежд, а случайный приятный жест — судьбоносным знаком. Рыбы не пытаются кого-то обмануть: они действительно так ощущают этот мир.