Єлизавета Ущека — нова CEO Ukrainian Fashion Week

Автор: Мельник Анна

У новому сезоні Ukrainian Fashion Week оголошує про важливе кадрове призначення — посаду CEO обіймає Єлизавета Ущека, яка протягом останніх пʼяти років очолювала в компанії Департамент комунікацій.

"Ми пишаємося тим, що Ukrainian Fashion Week вдалося зробити за цей надзвичайно складний час для української fashion-індустрії. Для нас особливо важливо, що компанію очолить людина, яка пройшла цей шлях разом із нами та командою і разом із нею робила все, щоб Ukrainian Fashion Week не просто вистояв, а залишався лідером індустрії — ефективним і послідовними. Ми раді довірити Єлизаветі керівництво компанією та продовжити нашу місію разом із командою, чий професіоналізм, відповідальність і порядність мають для нас особливу цінність. Сьогодні ми всі разом працюємо над наступним важливим етапом — 30-річчям Ukrainian Fashion Week", — коментують співзасновники Ukrainian Fashion Week Ірина Данилевська та Олександр Соколовський.

Єлизавета Ущека приєдналася до Ukrainian Fashion Week у 2021 році. Протягом наступних п’яти років її роль в організації послідовно зростала — від керівництва медіанапрямом до управління департаментом комунікацій, міжнародними комунікаціями та спеціальними проєктами Ukrainian Fashion Week.

"Для мене велика честь очолити Ukrainian Fashion Week, і я щиро вдячна Ірині Данилевській та Олександру Соколовському за довіру. За ці роки разом із командою ми пройшли постковідний період, адаптували роботу Ukrainian Fashion Week після початку повномасштабного вторгнення, реалізували міжнародні сезони, повернули Ukrainian Fashion Week до Києва та продовжуємо розвивати компанію попри всі виклики сьогодення.

Для мене важливо, що Ірина Данилевська продовжить роботу в команді. Я впевнена, що зможу забезпечити наступність роботи інституції та разом із командою й надалі працювати над втіленням довгострокової місії Ukrainian Fashion Week — розвитком та промоцією української fashion-індустрії в Україні та світі", — коментує CEO Ukrainian Fashion Week Єлизавета Ущека.