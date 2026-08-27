Автор: Сайко Леся

Знаки зодиака, которые столкнутся с выгоранием этой осенью

Осень — традиционный период смены ритма: после летней расслабленности возвращается высокая рабочая нагрузка, а сокращение светового дня естественно снижает уровень энергии. В 2026 году астрологические транзиты (в частности, движение Сатурна и Юпитера) создают дополнительное напряжение для определенных элементов гороскопа.

Главная причина осеннего выгорания — несоответствие между амбициями и реальными ресурсами организма. Осенью 2026 года в зоне повышенного риска оказываются четыре знака зодиака.

Дева

Начало осени совпадает с сезоном Дев, что традиционно приносит прилив сил, но одновременно активирует склонность к перфекционизму. Стремление идеально наладить все процессы — от работы до быта — быстро истощает нервную систему.

Причина выгорания: Гиперопека, синдром самозванца и неспособность делегировать задачи.

Гиперопека, синдром самозванца и неспособность делегировать задачи. Как предотвратить: Ослабить контроль, осознать правило «80% идеала уже достаточно» и зафиксировать жесткие границы рабочего дня.

Овен

Овны привыкли решать проблемы импульсивным рывком. Однако осенний период потребует длинной дистанции и планомерного труда, к чему огненный знак часто не готов. Пытаясь взять задачи «на пролом», Овны рискуют столкнуться с полным эмоциональным истощением уже к середине октября.

Причина выгорания: Попытки делать всё и сразу без учета физической усталости.

Попытки делать всё и сразу без учета физической усталости. Как предотвратить: Чередовать периоды высокой активности с полноценным отдыхом, внедрить обязательные физические разгрузки без элемента соперничества (прогулки, плавание).

Козерог

Для Козерогов работа всегда стоит на первом месте, но этой осенью накопительный эффект усталости за весь год достигнет пика. Высокий уровень ответственности на работе в сочетании с отсутствием паузы на восстановление ведет к профессиональному выгоранию.

Причина выгорания: Игнорирование сигналов тела, трудоголизм, отсутствие эмоциональной разрядки.

Игнорирование сигналов тела, трудоголизм, отсутствие эмоциональной разрядки. Как предотвратить: Включить отдых в календарь как обязательную задачу с высоким приоритетом.

Близнецы

Осень приносит Близнецам избыток информации и коммуникаций. Стремление быть в курсе всех событий и участвовать во всех проектах одновременно перегружает когнитивные функции, вызывая ментальное выгорание и тревожность.