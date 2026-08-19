Знаки зодиака, которые бояться обязательств

Автор: Сайко Леся

Страх перед серьезными отношениями и браком — частая проблема, и астрологи считают, что склонность избегать обязательств во многом зависит от знака зодиака. Некоторые представители зодиакального круга ценят личную свободу превыше всего, другие панически боятся потерять контроль над своей жизнью или ошибиться с выбором.

Стрелец

Стрельцы возглавляют список знаков, избегающих жестких рамок. Для них романтические обязательства часто ассоциируются с ограничением личной свободы и утерей спонтанности. Стрелец боится, что, связав себя узами, он больше не сможет собраться за пять минут и отправиться на другой край света. Чтобы быть со Стрельцом, важно дать ему ощущение, что его не держат в клетке.

Близнецы

Представители этого знака боятся не столько самих обязательств, сколько скуки и однообразия. Воздушным Близнецам трудно остановиться на одном партнере, потому что им всегда кажется, что за углом их ждет кто-то еще более интересный. Любое решение «навсегда» вызывает у них внутреннее сопротивление. Близнецы соглашаются на серьезный шаг только тогда, когда партнер способен постоянно подпитывать их интеллектуальный и эмоциональный интерес.

Водолей

Водолеи обожают людей, но панически боятся эмоциональной зависимости. Они привыкли полагаться только на себя и бережно охраняют свое личное пространство. Штамп в паспорте или совместный быт воспринимаются ими как угроза их индивидуальности. Водолею нужно много времени, чтобы впустить кого-то в свой внутренний мир, и партнеру придется уважать его потребность в автономности.

Дева

В отличие от знаков Воздуха и Огня, Дева избегает обязательств не из-за любви к вечеринкам или путешествиям, а из-за страха сделать неправильный выбор. Девы предъявляют огромные требования и к себе, и к потенциальному партнеру. Они постоянно анализируют, взвешивают плюсы и минусы и могут годами откладывать серьезный шаг, искренне believing, что отношения еще «не достаточно идеальны».