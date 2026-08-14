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Крис Эванс впервые публично заговорил о воспитании дочери

Актер впервые стал отцом в 44 года

Автор: Коваленко Наталья
Крис Эванс впервые публично заговорил о воспитании дочери
Крис Эванс впервые публично заговорил о воспитании дочери
Getty Images

Американский актер Крис Эванс, наиболее известный по роли Стива Роджерса / Капитана Америки в киновселенной Marvel, сделал редкое заявление о своем отцовстве. 45-летняя кинозвезда рассказал, как рождение первенца полностью изменило его жизненные приоритеты.

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Во время выступления на фанатском фестивале 2026 Boston FanExpo актер признался, что после появления ребенка стал значительно избирательнее в выборе новых кинопроектов.

«Теперь у меня есть дочь. Так что теперь нужна действительно веская причина, чтобы просто выйти из дома на работу. Мои приоритеты кардинально изменились», — сказал он.

В октябре прошлого года Крис Эванс и его 29-летняя жена, португальская актриса Альба Баптиста, впервые стали родителями. У пары родилась дочь, которую назвали Алма Грейс.

Влюбленные поженились в сентябре 2023 года на частной церемонии в их доме в Массачусетсе.

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Теги:
Крис Эванс, Marvel, шоу-бизнес, дети звезд

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