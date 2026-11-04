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Эти знаки зодиака склонны к флирту

Когда флирт перестает быть игрой, а становится необходимостью?

Автор: Сайко Леся
Эти знаки зодиака склонны к флирту
Эти знаки зодиака склонны к флирту
freepik.com

Существуют признаки того, что потребность во флирте выходит за рамки спонтанного влечения — люди флиртуют не потому, что влюблены, а потому, что не умеют жить, не чувствуя, что кто-то их любит.

И хотя флирт сам по себе не является чем-то плохим, для этих знаков он может стать способом уйти от внутренней пустоты или неуверенности.

Так что вопрос не в том, нравится ли им флирт, а в том, почему они не могут без него жить.

Скорпион

Скорпион обладает чрезвычайно сильной сексуальной и эмоциональной энергией. В сочетании с чувством угрозы или жаждой власти он может стать зависимым от соблазнения.

Он флиртует не ради удовольствия, а чтобы… проверить свою власть над другими. Такое поведение может стать компульсивным, поскольку даёт ему ощущение контроля и важности. Когда это чувство теряется, он ищет новых «жертв», чтобы восстановить свою власть.

Близнецы

У Близнецов флирт может перерасти в эмоциональную зависимость от ответной реакции. Если им не уделяют внимания, они быстро чувствуют себя опустошенными и скучающими. Поэтому они часто поддерживают несколько «лёгких» контактов одновременно — не потому, что неверны, а потому, что их разум постоянно нуждается в стимуляции.

Для некоторых людей это оборачивается неспособностью устанавливать серьезную эмоциональную связь, так как их больше волнует интимность, чем притягивающее чувство охоты.

Лев

Лев — типичный пример нарциссической зависимости от внимания. Если он не получает комплиментов или обратной связи, он чувствует себя незаметным и незначительным. Поэтому он часто вызывает восхищение — своей внешностью, юмором, речью или флиртом.

В крайней форме это может перерасти в зависимость от эго, когда каждый новый человек становится новым источником подтверждения. Когда восхищение угасает, уверенность в себе резко падает — и цикл начинается снова.

Весы

Весы часто не выносят чувства... что они никому не нравятся. Флирт становится инструментом поддержания общественного спокойствия, но иногда он используется и тогда, когда он неискренний.

Это может перерасти в зависимость от подтверждения, когда любое молчание или отказ вызывают беспокойство. Это более мягкая форма зависимости — не физическая, а эмоциональная, связанная с самовосприятием.

Рыбы

Рыбы флиртуют эмоционально, нуждаясь в близости. Если же они её не получают, то прибегают к воображению, фантазиям или ложной близости. Патологическая форма флиртования проявляется в зависимости от эмоциональной реакции других, даже если это лишь короткие, поверхностные контакты.

Вместо того чтобы заполнить собственную пустоту, они пытаются заполнить ее вниманием других, что может привести их к разочарованию и эмоциональному истощению.

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Теги:
гороскоп, астрология, астропрогноз, знаки зодиака

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