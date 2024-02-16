Горький шоколад: польза, сколько можно съедать без вреда для фигуры

5 преимуществ для здоровья, которые вы испытываете, когда едите черный шоколад

Автор: Мельник Анна

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1. Очень питательный

Если вы мечтали есть шоколад каждый день, теперь у вас есть одно оправдание — или даже пять. Научные исследования показали, что темный шоколад (молочный и белый шоколад не в счет) богат антиоксидантами и насыщен питательными веществами, что делает это горькое лакомство любимым суперфудом с множеством преимуществ. Вот 5 полезных свойств темного шоколада или какао, которые подтверждены наукой.

Если вы покупаете качественный темный шоколад с высоким содержанием какао, то он очень питателен. Он содержит приличное количество растворимой клетчатки и богат минералами.

В 100-г плитке темного шоколада с 70-85% какао содержится:

11 г клетчатки

66% от рекомендуемой суточной нормы потребления железа

57% от рекомендуемой суточной нормы потребления магния

196% от рекомендуемой суточной нормы потребления меди

85% от рекомендуемой суточной нормы потребления марганца

Кроме того, в нем много калия, фосфора, цинка и селена.

Конечно, 100 г - это довольно большое количество, которое не стоит употреблять ежедневно. Кроме того, эти питательные вещества содержат 600 калорий и умеренное количество сахара. По этой причине темный шоколад лучше употреблять в меру.

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2. Мощный источник антиоксидантов

Темный шоколад богат органическими соединениями, которые биологически активны и действуют как антиоксиданты. К ним относятся полифенолы, флаванолы, катехины и другие. Согласно исследованиям, полифенолы, содержащиеся в темном шоколаде, в сочетании с другими продуктами, такими как миндаль и какао, могут способствовать снижению уровня холестерина ЛПНП ("плохого").

3. Может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний

Употребление какао или шоколада, богатого флаванолом, может снизить кровяное давление и улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы

Обзор исследований показал, что употребление шоколада 3 раза в неделю снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 9 %. Более частое употребление шоколада не принесло дополнительной пользы. Согласно другому обзору, употребление 45 г шоколада в неделю снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 11 %. Потребление более 100 граммов в неделю не приносит пользы для здоровья.

4. Он полезен для кожи

Например, марганец, который содержится в темном шоколаде, способствует выработке коллагена - белка, который помогает коже выглядеть молодой и здоровой. Исследования также показали, что высокое содержание антиоксидантов в темном шоколаде может защитить кожу от мощных ультрафиолетовых (УФ) лучей, излучаемых солнцем. Однако помните, что шоколад не может заменить средства защиты от солнца.

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5. Темный шоколад полезен для мозга

Темный шоколад усиливает приток крови к мозгу и сердцу и может способствовать улучшению настроения и когнитивных функций. Он может повысить уровень серотонина и эндорфинов, химических веществ, улучшающих настроение, в мозге. Он также помогает снизить риск инсульта.

Краткие итоги

Существует множество доказательств того, что какао может оказывать мощное воздействие на здоровье, особенно защищая от сердечно-сосудистых заболеваний.

Конечно, это не означает, что вам следует налегать на шоколад и употреблять его каждый день. В нем все равно много калорий, и его легко переесть.

Достаточно съесть несколько квадратиков после ужина и постараться насладиться ими. Если вы хотите получить пользу от какао без калорий в шоколаде, приготовьте горячее какао без сливок и сахара.

Также обратите внимание на то, что многие виды шоколада, представленные на рынке, не являются питательными.

Выбирайте качественный продукт: темный шоколад с содержанием какао 70 % и выше.

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