Облепиха: польза и вред для здоровья, как правильно употреблять

Эти небольшие ягоды хранят в себе множество ценных веществ.

Автор: Мельник Анна

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Польза облепихи

Облепиха – это колючий кустарник, красноватые плоды которого славятся целебной силой. Они ценились ещё во времена Древней Греции, где плоды уникального растения давали истощенным лошадям, шкура которых становилась блестящей и шелковистой. Растение отличается большой выносливостью: облепиха способна выжить как в 50-градусные морозы, так и во время продолжительной засухи. Неприхотливый кустарник несёт спасение и людям, и обитателям дикого мира. Сочные плоды являются источником зимнего питания для многих птиц.

Облепиха – одна из самых богатых витаминами и микроэлементами ягод. При этом она является одной из немногих ягод, которая сохраняет витамин С даже после термической обработки и заморозки.

Облепиха снимает воспаление и способствует заживлению ран. Витамины Е и А стимулируют регенерацию тканей, улучшает обмен веществ в тканях и укрепляют сосуды. Всего несколько чайных ложек облепихового масла удовлетворят суточную потребность в витамине Е. Нечасто встречаются продукты, в которых витамин Е был в такой высокой концентрации и одновременно с каротиноидами (витамином А). Также свойства облепихи помогают стимулировать иммунитет. Это происходит за счет большой концентрации витамина С и фитонцидов. Хотя последних и немного, они все равно положительно влияют на иммунную систему. Учёные обнаружили ещё одну шокирующую способность облепиховых плодов – поддержание клеток и тканей, пораженных от действия свободных радикалов. Поэтому приём масла облепихи часто совмещают с процедурами лучевой терапии. Таким образом, уникальный продукт помогает в борьбе с онкологическими заболеваниями. Защита и восстановление слизистых оболочек – вот чем полезна облепиха для организма женщин. Облепиха содержит фолиевую кислоту, которая поддерживает нормальное состояние плода при беременности. Природные соединения в составе ягоды также используются в качестве натурального антибиотика для лечения эндоцервитов и эрозии шейки матки.

Польза облепихи freepik.com

Вред облепихи

При использовании продукта нужно учитывать не только пользу облепихи, но и её вред для здоровья. Стоит обратить внимание на список противопоказаний:

мочекаменная болезнь;

склонность к расстройствам желудка;

сахарный диабет;

язва желудка и двенадцатиперстной кишки;

острый холецистит и панкреатит;

острые воспаления печени и мочевого пузыря.

Применение облепихи в кулинарии, как выбрать ягоду

Облепиху в свежем виде едят нечасто, поскольку она довольно кислая и горчит. Зато эта ягода прекрасно подходит для морсов и различных заготовок с сахаром и медом. Если вы покупаете облепиху, обратите внимание на упругость ягодок — они должны быть мягкими и при этом тугими. Размер не так важен, поскольку есть очень мелкие сорта ничуть не хуже крупных по вкусовым качествам. Также важна ароматность облепихи – у хорошей ягоды характерный сильный запах.

Варенье-пятиминутка из облепихи

Варенье-пятиминутка из облепихи freepik.com

Ингредиенты:

Облепиха - 1 кг

Сахар - 1 кг

Способ приготовления:

Облепиху промойте под проточной водой и подсушите. Выбросьте все испорченные ягоды. Засыпьте сахаром и оставьте на 4–5 часов при комнатной температуре. Каждый раз накрывайте кастрюлю с облепихой крышкой или марлей. Поставьте на умеренный огонь. Доведите до кипения и снимите пену. Проварите 5 минут. Если сока выделилось совсем мало, добавьте 50–60 мл воды. Снимите варенье с плиты и полностью остудите. Повторите варку ещё два раза. После третьей варки разлейте массу по стерилизованным банкам. Закатайте крышками, укутайте и остудите. Храните в прохладе.

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