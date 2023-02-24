Тринчер, Позитив и Полякова спели о Бандере и Зеленском

Оля Полякова, Анна Тринчер и POSITIFF представили к годовщине российского вторжения песню Шлях до перемоги, на которую готовится клип.

Жена блогера Александра Волошина, Ольга Полякова и бывший участник группы "Время и Стекло" Алексей Завгородний объединили усилия по созданию патриотического трека. Песня представлена на Ютюбе сегодня, 24 февраля, в годовщину широкомасштабного российского вторжения.

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Название композиции – "Шлях до перемоги". Произведение наполнено историческими деятелями и патриотическим подъемом:

"Великий Бандера

Безсмертні Азова

Залужний

Зеленський!

Стіною ми

Встанемо знову!" – читает Позитив.

Фоном для аудио на видеохостинге служит заставка с нарисованной Родиной-Матерью в сине-желтых цветах, у которой на щите – Трезубец.

Также у себя в Инстаграме Анна Тринчер выложила несколько фрагментов экранизации песни. В них она предстает в приталенном кожаном костюме, а Полякова и Завгородний – в стилизованных под военную форму нарядах.

instagram annatrincher_official

instagram annatrincher_official

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Ранее мы писали о том, что Макс Барских сообщил о премьере новой патриотической песни за границей.