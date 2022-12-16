Wellboy отреагировал на хейт, что он без продюсирования Бардаша не сможет

Артист продолжил сотрудничать с командой, которая занималась им и во время продюсера-путиниста.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинский певец Wellboy на начале полномасштабной войны отказался от сотрудничества с продюсером Юрием Бардашем, который яро поддерживает Россию в войне против Украины. Некоторые хейтеры заявляли, что Антон ничего якобы не сможет без наставника, однако артист доказывает обратное. Об этом он рассказал в интервью "24 каналу".

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Велбой отметил, что говорили многое и разное, кто-то не верил, что у него получится. Однако, если Бардаш ушел, то команда осталась.

"Мы продолжили сотрудничество с Женей Трипловым и компанией Papa Music. После разрыва мы уже выпустили два сингла: песню-манифест "Ворогів на ножі" и "Стиль". И они достаточно уверенно держатся на высоких ступенях. Главное – заходит ли это людям, их внимание за деньги точно не приобретешь. И кстати, бабки Бардаша вы можете увидеть в клипе "Вишні". Там такие три или четыре замечательных бабушки. Это и есть бабки Бардаша," - ответил на хейт Антон.

Журналисты узнали у Wellboy по поводу поиска Бардашем "талантов Донбасса". Музыкант ясно дал понять, что ему неинтересно, чем занимается предатель Украины.

"Мне вообще все равно, кто кому какие заслуги приписывает. Я человек очень скромный. И если мои заслуги кому-то приписывают, я всегда обхожу это стороной. Время расставит все на свои места. Я понятия не имею, что он там найдет, и какой это новый проект будет, я не слежу. Потому что мне неинтересно," - отметил артист.

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