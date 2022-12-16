Лиев Шрайбер озвучил украинский фильм "Вопреки всему"

В документальной ленте расскажут, как ВСУ удалось сорвать наступление оккупантов на Киев.

Автор: Шапарь Анастасия

Голливудский актер Лиев Шрайбер озвучил украинскую ленту "Вопреки всему", режиссер которой - Артем Литвиненко. Об этом сообщает пресс-служба OUP Documentary. В фильме расскажут о провале российского блицкрига в Украине. Премьеру планируют в 2023 году.

Шрайбер не просто озвучил киноленту, но и попросил у продюсеров разрешение на использование кинокартины для сбора средств на помощь Украине. Актер - амбассадор фандрейзинговой платформы United24 в области медицинской помощи.

Как рассказал режиссер Литвиненко, голливудская звезда был максимально вовлечен в процесс, и ему не все равно на все, что происходит в Украине.

"Он недавно посетил Киев и все видел своими глазами, поэтому у него есть впечатление и понимание, о чем он читает в этом кино. Как наратор Лив сохранил нейтральность в подаче текста, не навязывая свои эмоции и переживания зрителю. Но был максимально включен в процесс адаптации английского текста, сделав его более живым и понятным англоязычному зрителю", – поделился подробностями Артем Литвиненко.

Также создатели фильма рассказали, что сотрудничество их было не за денежный эквивалент.

"Он попросил нашего согласия на использование фильма "Вопреки всему" как инструмента сбора средств для помощи моей стране. Это глубоко тронуло нас всех, режиссера Артема Литвиненко и всех продюсеров. Ведь это значит, что наши ценности совпадают с ценностями миллионов людей во многих странах мира. Это дает нам большую надежду," - говорится в сообщении.

Как отмечает Лиев, он отреагировал на простую и четкую хронологию вторжения.

"Трудно было поверить, что в нашей жизни мы станем свидетелями сухопутной войны, поэтому наблюдать за ее эволюцией в ярких деталях — это неоценимое напоминание о хрупкости нашей демократии и ярости, с которой украинцы защищают свою собственную," - поведал Шрайбер.