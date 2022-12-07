АфишаАфиша
Русский Українська

"Всему благодарна": Алина Паш призналась, как на нее повлиял скандал с нацотбором

Певице стыдно за публичную ложь.

Автор: Шапарь Анастасия
"Всему благодарна": Алина Паш призналась, как на нее повлиял скандал с нацотбором
Алина Паш.
instagram alinapash

Украинская певица Алина Паш призналась, что сожалеет за ложь и безответственность во время скандала на Нацотборе на "Евровидение-2022". Тогда артистка выиграла отбор, но потом стало известно, что Паш ездила в аннексированный Крым в 2015 году и выступала там. Она с командой подделала справку, что якобы выезжала законно, но обман вскрылся.

Читай также: Алина Паш призналась, как попала в Крым в 2015 году: Это был публичный обман

В интервью Славе Демину Алина рассказала, как скандал на нее повлиял.

"Я сожалею о своей безответственности и публичной лжи. Но с другой — именно эта цепь событий привела к тому, кем я стала теперь, как укрепились мои взгляды, ценности и понимание своих целей и мечтаний. Не знаю, произошло бы это без моей истории с Национальным отбором. Поэтому всему благодарна, принимаю и двигаюсь дальше," - высказалась Паш.

Сейчас певица осознает, что быть артистом - это иметь четкие позиции и подтверждение собственных ценностей.

Ранее мы писали, почему Маша Ефросинина сейчас бы не взяла у Лободы интервью.

Читайте нас в Google.News
Теги:
Евровидение, Алина Паш, нацотбор

Статьи по теме

Нацотбор на Евровидение 2023: украинцы выбрали фаворита
Нацотбор на Евровидение 2023: украинцы выбрали фаворита
Евровидение 2023: Порядок выступлений финалистов Нацотбора
Евровидение 2023: Порядок выступлений финалистов Нацотбора
Фронтмен Kalush Orchestra о страхе потерять популярность: Мы просто делаем то, что нам нравится
Фронтмен Kalush Orchestra о страхе потерять популярность: Мы просто делаем то, что нам нравится
Впервые в истории конкурса: Евровидение изменило правила голосования
Впервые в истории конкурса: Евровидение изменило правила голосования
Какой церковный праздник 8 декабря и что нельзя делать
Какой церковный праздник 8 декабря и что нельзя делать
Гороскоп на 2023 год для Овнов на деньги, любовь и здоровье
Гороскоп на 2023 год для Овнов на деньги, любовь и здоровье

Личность дня

Памяти Елизаветы II: Архивные фото покойного монаха

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK