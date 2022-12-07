"Всему благодарна": Алина Паш призналась, как на нее повлиял скандал с нацотбором

Певице стыдно за публичную ложь.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинская певица Алина Паш призналась, что сожалеет за ложь и безответственность во время скандала на Нацотборе на "Евровидение-2022". Тогда артистка выиграла отбор, но потом стало известно, что Паш ездила в аннексированный Крым в 2015 году и выступала там. Она с командой подделала справку, что якобы выезжала законно, но обман вскрылся.

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В интервью Славе Демину Алина рассказала, как скандал на нее повлиял.

"Я сожалею о своей безответственности и публичной лжи. Но с другой — именно эта цепь событий привела к тому, кем я стала теперь, как укрепились мои взгляды, ценности и понимание своих целей и мечтаний. Не знаю, произошло бы это без моей истории с Национальным отбором. Поэтому всему благодарна, принимаю и двигаюсь дальше," - высказалась Паш.

Сейчас певица осознает, что быть артистом - это иметь четкие позиции и подтверждение собственных ценностей.

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