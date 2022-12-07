"Нет сил провоцировать еще чью-то боль, хейт": Ефросинина объяснила, почему сейчас бы не взяла интервью у Лободы
Год назад звезды встречались для записи выпуска, но обходили острые вопросы по поводу карьеры Лободы в России.
Украинская ведущая Маша Ефросинина призналась в разговоре Рамине, что сейчас бы не взяла интервью у певицы Светланы Лободы. Год назад артистка приходила на запись к ведущей, где рассказывала о личной жизни, но ничего о гастролях в России и бойкоте в Украине.
Читай также: Ефросинина прокомментировала языковый скандал: Я облажаласьКак объяснила Маша, она не из тех журналистов, которые раскрывают героя через острые вопросы.
"Мой подход к интервью показывает, что подлинность человека можно показать не оскорбляя его или не лезя с какими-то резкими оскорбительными шестами к нему в кишечник. Чтобы отсюда все достать," - отметила Ефросинина.
Также Лобода пересматривает свои интервью после записи и могла бы запретить что-то публиковать.
"Я не хочу, потому что я знаю: звать Свету в эти времена – это у нее нужно спрашивать весь ряд вопросов, на которые я знаю, как она ответит. Зачем это мне? Мне тогда хватило хейта. Света отсматривает свои интервью. Она его посмотрит, ей что-нибудь не понравится. Каждый человек, давший интервью, имеет право запретить публиковать это интервью," - высказалась теледива.
Читай также: Лобода объяснила, кто распространяет о ней дезинформациюЕфросинина подчеркнула, что в войну у нее нет "внутреннего ресурса самой инициировать ср*чи, самой лезть во все это, нет сил провоцировать еще чью-то боль, хейт, кого-то натравливать".
Ведущая подытожила, что лезть в грязное белье певицы не хочет.
"Пусть те люди копаются там, которым это доставляет удовольствие, которым нечего делать. У меня сейчас нет ни желания, ни сил. Называйте меня плохой журналисткой, но столько ср*чей, столько го*на друг с другом, хватает сейчас людей, которые захейтят меня, тебя, Свету Лободу, всех разберут на части," - высказалась Ефросинина.
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