Лобода объяснила, кто распространяет о ней дезинформацию

Певица опровергла заявления, что является персоной нон-грата в Литве.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинская певица Светлана Лобода объяснила ситуацию с Министерством иностранных дел Литвы и опровергла, что она - персона нон грата. Литовским журналистам артистка заявила, что у нее украинский паспорт и четкая позиция по поводу войны в Украине. Также она никогда не выступала на российских концертах в честь 9 мая, а также в Крыму после 2014 года.

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Лобода не отрицает, что работала вплоть до вторжения в России.

"На этот счет я дала много интервью и в каждом я ответила на вопросы о том периоде, о своем сожалении и о позиции сегодня. После 24 февраля, когда российские солдаты так вероломно напали на мою страну, я в то тот же день закончила всю свою работу в России, закончила все свои проекты и оборвала все контакты, оставила все," - подчеркнула артистка.

Светлана отметила, что знает, кто стоит за очернением ее имени.

"С момента полномасштабного вторжения России в Украину, я несу сообщения о том, что происходит в Украине, что Россия напала на Украину. На всех своих концертах я говорю своим поклонникам, что поддерживаю Украину, и призываю их делать то же самое. После 24 февраля, когда я начала публично высказывать свою позицию, российские пропагандисты стали чрезвычайно активны. Они ведут кампанию против меня, потому что я была одной из главных исполнительниц в России, имею огромную аудиторию фанов по всему миру и, как я понимаю, они считают то, что я не с ними, большой потерей," - призналась артистка.

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