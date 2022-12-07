Как поддержать себя в условиях войны: методика от солистки KAZKA

В военных условиях многие украинцы стали тревожнее.

Автор: Шапарь Анастасия

Украинская певица, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая призналась, что полномасштабная война в Украине повлияла на нее. Девушка часто просыпается по ночам, а также стала тревожнее, как и большинство украинцев. Для полиции Ивано-Франковской области артистка показала простую технику, как поддержать себя в сложных условиях.

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В первую очередь Зарицкая подчеркивает, что слезы - это не признак слабости, поэтому не нужно накапливать эмоции в себе.

"Я стала очень тревожной, не доверяю людям. Я по 10 раз проверяю, закрыла ли двери. Часто просыпаюсь среди ночи. Плачу каждый день. Слезы как раз помогают, этого не надо бояться," - поделилась звезда.

Чтобы справиться с тревожностью, певица советует скрестить ладони, сцепившись большими пальцами так, чтобы они напоминали бабочку. Приложить ладони к груди и по очереди постучать себя по ключицам. Через внутренние вибрации вы почувствуете звуки, похожие на громкое сердцебиение. Продолжать упражнение следует до тех пор, пока дыхание не выровняется.