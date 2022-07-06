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"Пришло ее время": Kozak System выпустила песню "Мольфар"

Данная песня возникла еще в 2014 году, но они не решались ее публиковать.

Автор: Шапарь Анастасия
"Пришло ее время": Kozak System выпустила песню "Мольфар"
Kozak System активно помогают украинской армии.
пресс-служба

Украинская группа Kozak System выпустила мощную, актуальную в военное время песню "Мольфар", а также опубликовала видеоработу. Музыканты успели ее исполнить перед зрителями дважды, но выпускать не решались. Теперь группа решила, что пришло ее время.

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Фронтмен Иван Леньо, который проходит службу в ВСУ с начала вторжения, делится, что песня зародилась еще в 2014 году, когда артисты выступали для военных в Донецкой и Луганской областях.

"Эта песня возникла в 2014 году, когда война с Россией началась, только она была в пределах Донецкой и Луганской областей. Мы ездили на передовую играть для ребят прямо на "ноль". И там познакомились с 10 горно-штурмовой бригадой, в которой тогда работал автор песни Глеб Бабич. Мы с ним сделали несколько песен. "Мольфара" мы сделали тоже в те времена, но я пел его два раза в жизни: на Европейской площади и на полигоне. Это очень сложная песня для пения. В целом, это очень тяжелая песня," - поделился Иван.

К слову, Kozak System активно дает благотворительные концерты и помогает собирать деньги для нужд украинской армии. Объединение ездит с выступлениями на фронт, чтобы поддержать защитников. На данный момент артисты планируют концерты для ВСУ на востоке Украины, а после - тур по городам Украины для сбора денег на армию.

Ранее мы писали, что главный фестиваль Украины таки пройдет. Организаторы Atlas рассказали, как пройдет фестиваль в рамках военного времени, а также обещают много крутых артистов.

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Теги:
новая песня, Kozak System

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