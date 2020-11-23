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Альбом, который Джон Леннон подписал своему убийце, продадут на торгах

Ранее пластинка числилась среди улик.

Альбом, который Джон Леннон подписал своему убийце, продадут на торгах
Если бы Джона Леннона не застрелили, в 2020 году у него мог бы быть 80-летний юбилей
сайт goldinauctions

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На аукционе "Goldin Auctions" будет выставлен весьма необычный лот – альбом Джона Леннона и Йоко Оно "Double Fantasy", подписанный участником ливерпульской четверки Марку Чепмену. Именно последний нанес смертельные огнестрельные ранения битлу через несколько часов после встречи с артистом.  

Пластинка служила уликой по делу об убийстве легенды. На ней видны пометки полицейских.

Аукцион проведут сегодня, 23 ноября. Эксперты прогнозируют, что альбом удастся продать за четыреста тысяч американских долларов.

Трагическое для мира музыки событие произошло 8-го декабря 1980 года. Убийца пришел к дому Джона Леннона в Нью-Йорке и выстрелил музыканту в спину. Четыре пули достигли своей цели.

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В сентябре 2020 года Марк принес свои извинения Йоко Оно, вдове музыканта и художнице. Еще он заявил, что совершил преступление ради славы. За содеянное преступник отбывает пожизненное заключение. В 2000 году Йоко поратовала о том, чтобы нынче 65-летнего убийцу досрочно не освобождали. Отбывать срок он начал в 25 лет.

Ранее сообщалось о том, что от огнестрельного ранения в Канаде погиб 21-летний рэпер Houdini.

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Теги:
The Beatles, Джон Леннон, Йоко Оно

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