Смерть королевы – какие песни о монархине постиг всплеск популярности

Песня The Smiths 1986 The Queen Is Dead продемонстрировала наибольший рост количества потоковых трансляций – на 1687 %.

В течение недели после смерти королевы Елизаветы II популярность песен о покойной монархине на потоковых платформах возросла.

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Как сообщает Billboard, песню The Smiths 1986 года "The Queen Is Dead" постиг самый мощный рост количества воспроизведений. Так, в среду 7 сентября в США ее переслушали в среднем 6000 раз, а через день, когда было сообщено о смерти королевы, она набрала более 114 000 просмотров. Это означает, что прослушивания выросли на 1687 процентов.

Также в центр внимания вернулся хит Sex Pistols 1977 года "God Save The Queen", который перешел с менее чем 11 000 потоков до более 81 000 (прирост на 650 процентов).

Вслед за ними оказались песни The Beatles 1969 года "Her Majesty" и The Stone Roses 1989 года "Elizabeth My Dear", выросшие на 269 процентов (с примерно 1000 потоков до 3000) и 224 процента (с примерно 500 до 1500).

Частично показатели Sex Pistols можно объяснить спорами после того, как Джон Лайдон дистанцировался от группы и обвинил коллектив в попытке "заработать" на смерти королевы. В Твиттере нынешняя группа Лайдона Public Image Ltd объяснила, что бывший участник Pistols отвергает любую вероятную "коммерческую" деятельность, связанную со знаменитой панк-песней.

"По мнению Джона, время для одобрения любых запросов Sex Pistols относительно получения коммерческой выгоды, в частности в связи с "Боже, храни королеву" [прим.: название песни в переводе] – это безвкусица и непочтительность к королеве и ее семье при нынешних обстоятельствах", – говорится в сообщении коллектива.

Ранее Лайдон поделился тем же портретом Елизаветы II, который был использован для обложки "God Save The Queen" (за исключением художественных модификаций), чтобы почтить покойную монархиню.

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Другие чествования королевы совершили такие исполнители, как Дэвид Аттенборо, Pearl Jam, Дуэйн "Скала" Джонсон, Долли Партон, Тоя Уиллкокс и Роберт Фрипп, Дюран Дюран, Ширли Мэнсон из Garbage, Джеймс Корден, Пол Маккартни, Гарри Стайлз и другие.

Похороны королевы пройдут в понедельник 19 сентября.

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