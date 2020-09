Последнее интервью Леннона: в декабре выйдет новый фильм

В 2021 году также должен выйти новый документальный фильм "Битлз: Возвращение" ("The Beatles: Get Back"). Его режиссером стал Питер Джексон. Кино было создано на основе вырезок из 55 часов доселе невиданных видео и 140 часов в основном неопубликованных сессий альбома Let It Be. В него попадут и кадры финального выступления группы на крыше лондонской улицы Сэвил-Роу в 1969 году. Выпустит картину Walt Disney Company.

x

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее... This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more...