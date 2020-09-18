Последнее интервью Леннона: в декабре выйдет новый фильм

А в следующем году поклонников ждет еще одно свежее кино о битлах.

Фильм "Последние выходные Леннона" снял режиссёр Брайан Грант. Проект посвящен последней беседе музыканта с Энди Пиблсом на BBC Radio в декабре 1980 года. Во время того разговора Леннон обсудил распад Beatles, свой альбом "Double Fantasy" с Йоко Оно, отношения с Полом Маккартни и работу над собственными сольными дисками.

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Кинолента, приуроченная к 40-летию со дня смерти участника ливерпульской четверки, будет включать ряд свежих интервью о музыканте.

Обсуждая эксклюзивную премьеру на BritBox, президент и генеральный директор платформы Сумья Срираман рассказала одному из изданий:

"Я надеюсь, что этот документальный фильм о последних интервью Леннона для BBC предоставит фанам возможность отпраздновать его жизнь и наследие в то время, когда ему было бы 80 лет".

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В 2021 году также должен выйти новый документальный фильм "Битлз: Возвращение" ("The Beatles: Get Back"). Его режиссером стал Питер Джексон. Кино было создано на основе вырезок из 55 часов доселе невиданных видео и 140 часов в основном неопубликованных сессий альбома Let It Be. В него попадут и кадры финального выступления группы на крыше лондонской улицы Сэвил-Роу в 1969 году. Выпустит картину Walt Disney Company.

Ранее сообщалось о новом клипе The Beatles на композицию "Glass Onion", вышедшей 50 лет назад.