"Аватар: путь воды" обзавелся трейлером

Премьера фильма запланирована на 16 декабря 2022 года.

Автор: Шапарь Анастасия

Компания 20TH CENTURY STUDIOS представила новый трейлер второй части фильма "Аватар" - "Путь воды". Всемирная премьера в кинотеатрах назначена на 16 декабря 2022 года. Как сообщает The Hollywood Reporter, фильм продлиться 3 часа 10 минут.

Читай также: Джеймс Кэмерон готов передать "Аватар" в руки другому режиссеру

Важно отметить, что между первой и второй частью "Аватара" прошло 13 лет. Действия второго фильма будут в основном проходит под водами океана, его уже ознаменовали одним из самых дорогих фильмов в истории кино. В "Аватаре: Путь воды" покажут мир Пандоры, вернут персонажей Наави.

Сценарист и режиссер Лайам О'Доннелл поделился, что в процессе создания фильма Джеймс Кэмерон использовал 15 камер, две из которых были сфокусированы на лице каждого героя. Также прибегали к подводной съемки и "инфракрасному захвату глубины для размещения компьютерных персонажей в кадре".

Отмечается, что такая большая пауза между частями связана с долгой подготовкой к съемкам. Например, чтобы кадры получились реалистичными, режиссер лично погрузился на дно Марианской впадины и стал третьим человеком в мире, который решился на это. Актерский состав и члены съемочной группы были обучены дышать под водой в течение 2-3 минут для съемок сцен под водой.