АфишаАфиша
Русский Українська

От создателей «Коралины в Стране Кошмаров»: в сети появился трейлер «Диволісу»

22 октября в украинский прокат выходит «Диволіс» (Wildwood) — новая приключенческая анимация студии LAIKA.

Автор: Кива Александр
От создателей «Коралины в Стране Кошмаров»: в сети появился трейлер «Диволісу»
От создателей «Коралины в Стране Кошмаров»: в сети появился трейлер «Диволісу»
Green Light Films

Green Light Films представили трейлер фильма, над которым режиссер Трэвис Найт работал 16 лет. Это первая полнометражная лента LAIKA после «Потерянного звена», вышедшего в 2019 году.

Трейлер подробнее раскрывает загадочный мир Диволеса и его необычных жителей. Девочка Прю вместе со своим одноклассником Кертисом отправляется на поиски похищенного брата и оказывается среди удивительных существ и опасных персонажей. Кадры также знакомят с Александрой — загадочной женщиной, унесшей маленького Мака в лес.

«Диволіс» — особенный проект для LAIKA. Это первый полнометражный фильм студии за последние 7 лет. А сама история началась еще раньше: Трэвис Найт заинтересовался романом Колина Мелоя «Wildwood» (Диволіс) еще до его публикации. Его захватило сочетание приключенческой истории, фантастического мира и вполне реального Портленда, где разворачиваются события книги и где расположена сама студия LAIKA.

«Это, безусловно, самый крупный и амбициозный фильм из всех, что мы когда-либо делали. Чтобы его создать, нам потребовалось развить инструменты, техники и подходы, которые позволили бы воплотить эту историю именно так, как мы ее задумали», — рассказывает Трэвис Найт.

Поэтому работа над «Диволісом» длилась годами, а точнее — 16 лет. За это время команда LAIKA продолжала развивать свои возможности в стоп-моушн анимации, а когда проект наконец перешел к производству, его замысел потребовал колоссального объема ручной работы. Для фильма создавали физических кукол, декорации, костюмы и многочисленные сменные детали.

Масштаб производства — в цифрах: команда изготовила 233 физические куклы и 132 декорации в 117 уникальных локациях, а для мимики персонажей — 142 030 сменных лиц.

При этом LAIKA совмещает традиционный стоп-моушн с современными технологиями. В «Диволісі» команда использовала практические эффекты, миниатюры, цифровые визуальные эффекты и CG, дополняя ими физически созданных кукол и декорации. К примеру, миниатюрную копию поместья Питток-Мэншн создавали более 11 недель, а работали над ней около 50 художников; отдельные элементы физических декораций также расширяли с помощью цифровых эффектов. Именно сочетание ручного труда и технологий позволило LAIKA создать самый большой мир в истории студии.

В центре сюжета «Диволеса» — Прю МакКил и ее одноклассник Кертис Мелберг, которые отправляются в опасное путешествие в скрытый магический лес неподалеку от Портленда. Их цель — спасти младенца Мака, брата Прю, которого похитили вороны под предводительством загадочной женщины по имени Александра.

Главных персонажей озвучили Пейтон Элизабет Ли, Джейкоб Трембле, Кэри Маллиган, Махершала Али, Аквафина, Анджела Бассетт, Джейк Джонсон, Чарли Дэй, Том Уэйтс, Амандла Стенберг и другие.

«Диволіс» — в кинотеатрах Украины с 22 октября.

Читайте нас в Google.News
Теги:
трейлер, шоу-бизнес, Диволіс

Статьи по теме

Цибульская показала фото с 11-летним сыном во время путешествия по Северному морю
Цибульская показала фото с 11-летним сыном во время путешествия по Северному морю
Адриа Архона: красота, характер и сила. Три иконы, с которыми перекликается звезда «Идеального оружия»
Адриа Архона: красота, характер и сила. Три иконы, с которыми перекликается звезда «Идеального оружия»
Известная актриса перенесла две операции на мозге из-за редкой опухоли
Известная актриса перенесла две операции на мозге из-за редкой опухоли
Руперт Гринт повторит роль Рона Уизли в театральной постановке
Руперт Гринт повторит роль Рона Уизли в театральной постановке
«Вышло с первой попытки»: Екатерина Остапчук раскрыла срок второй беременности
«Вышло с первой попытки»: Екатерина Остапчук раскрыла срок второй беременности
Сумская показала, как отметила 60 в кругу друзей и цветов
Сумская показала, как отметила 60 в кругу друзей и цветов

Личность дня

День Независимости Украины-2026: как знаменитости поздравляют с 35-й годовщиной

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK