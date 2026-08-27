От создателей «Коралины в Стране Кошмаров»: в сети появился трейлер «Диволісу»

22 октября в украинский прокат выходит «Диволіс» (Wildwood) — новая приключенческая анимация студии LAIKA.

Автор: Кива Александр

Green Light Films представили трейлер фильма, над которым режиссер Трэвис Найт работал 16 лет. Это первая полнометражная лента LAIKA после «Потерянного звена», вышедшего в 2019 году.

Трейлер подробнее раскрывает загадочный мир Диволеса и его необычных жителей. Девочка Прю вместе со своим одноклассником Кертисом отправляется на поиски похищенного брата и оказывается среди удивительных существ и опасных персонажей. Кадры также знакомят с Александрой — загадочной женщиной, унесшей маленького Мака в лес.

«Диволіс» — особенный проект для LAIKA. Это первый полнометражный фильм студии за последние 7 лет. А сама история началась еще раньше: Трэвис Найт заинтересовался романом Колина Мелоя «Wildwood» (Диволіс) еще до его публикации. Его захватило сочетание приключенческой истории, фантастического мира и вполне реального Портленда, где разворачиваются события книги и где расположена сама студия LAIKA.

«Это, безусловно, самый крупный и амбициозный фильм из всех, что мы когда-либо делали. Чтобы его создать, нам потребовалось развить инструменты, техники и подходы, которые позволили бы воплотить эту историю именно так, как мы ее задумали», — рассказывает Трэвис Найт.

Поэтому работа над «Диволісом» длилась годами, а точнее — 16 лет. За это время команда LAIKA продолжала развивать свои возможности в стоп-моушн анимации, а когда проект наконец перешел к производству, его замысел потребовал колоссального объема ручной работы. Для фильма создавали физических кукол, декорации, костюмы и многочисленные сменные детали.

Масштаб производства — в цифрах: команда изготовила 233 физические куклы и 132 декорации в 117 уникальных локациях, а для мимики персонажей — 142 030 сменных лиц.

При этом LAIKA совмещает традиционный стоп-моушн с современными технологиями. В «Диволісі» команда использовала практические эффекты, миниатюры, цифровые визуальные эффекты и CG, дополняя ими физически созданных кукол и декорации. К примеру, миниатюрную копию поместья Питток-Мэншн создавали более 11 недель, а работали над ней около 50 художников; отдельные элементы физических декораций также расширяли с помощью цифровых эффектов. Именно сочетание ручного труда и технологий позволило LAIKA создать самый большой мир в истории студии.

В центре сюжета «Диволеса» — Прю МакКил и ее одноклассник Кертис Мелберг, которые отправляются в опасное путешествие в скрытый магический лес неподалеку от Портленда. Их цель — спасти младенца Мака, брата Прю, которого похитили вороны под предводительством загадочной женщины по имени Александра.

Главных персонажей озвучили Пейтон Элизабет Ли, Джейкоб Трембле, Кэри Маллиган, Махершала Али, Аквафина, Анджела Бассетт, Джейк Джонсон, Чарли Дэй, Том Уэйтс, Амандла Стенберг и другие.

«Диволіс» — в кинотеатрах Украины с 22 октября.