Джеймс Бонд может стать небинарным героем

Продюсер сообщила, что такого актера они еще не нашли.

Автор: Шапарь Анастасия

Легендарный герой Джеймс Бонд может стать в будущем фильме небинарной персоной. О таких планах поведала режиссер Барбара Брокколи в подкасте Girls on Film.

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Когда раньше говорили об изменении гендера главного героя бондианы, то Барбара реагировала негативно - она выступала против смены пола персонажей. Однако сейчас готова к таким переменам классических героев.

Джеймс Бонд известен своими модными костюмами. instagram 007

"Кто знает, я думаю, мы открыты к такому повороту. Нам просто нужно найти правильного актера," - сообщила режиссер бондианы.

Также они планируют в будущих фильмах создавать новые роли для женщин-актрис.

"Бондиана" - один из самых продолжительных серий фильмов в истории. instagram 007

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Отметим, что- это люди, у которых гендерная идентичность вне бинарной гендерной системы. То есть, небинарные люди не ощущают себя ни мужчиной, ни женщиной, а выходят за рамки стандартных ролевых моделей "он" и "она".

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