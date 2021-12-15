Билли Айлиш рассказала о влиянии порнографии на свою жизнь

Певица обвинила порно в разрушении своей психики, чем вызвала гнев актеров индустрии.

Автор: Шапарь Анастасия

Певица Билли Айлиш все больше рассказывает о своем психологическом, задевая серьезные темы. Так, артистка обвинила порноиндустрию в разрушении психики и назвала "позором". Об этом она откровенно поведала в программе Говарда Стерна на Sirius XM Radio

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Билли призналась, что смотрела данный жанр с 11 лет и даже была от него зависима. Отчего у нее развилось неправильное представление о сексе, что в последствии повлияло на ее первый половой опыт. Так как она делала те вещи, которые ей не нравились, считая это нормой.

"Я считаю порно позором. Я думаю, что это действительно разрушило мой мозг. Я все еще чувствую себя опустошенной из-за того, что испытала это влияние," - заявила звезда.

Также Айлиш отметила, что в порно сексуализируют насилие над женщинами. Она обвинила такие ролики в том, что теперь ей снятся кошмары.

Билли обвинила порноиндустрию в своих ночных кошмарах и испорченном первом сексе. instagram billieeilish

"Понимаете, первые несколько раз, когда я занималась сексом, я не отказывалась от вещей, которые считаются не очень хорошими. Я так злюсь, что порно так любят, и злюсь на себя за то, что думала, что это нормально. То, как вагины выглядят в порно, чертовски безумно. Никакие влагалища так не выглядят. Женские тела так не выглядят. Мы не такие," - сообщила Билли Айлиш.

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На ее откровенные заявления и обвинения отреагировали любители порнографии и актеры индустрии. Они обвинили во всем ее родителей. Актеры же оскорбились, отчего пообещали больше не поддерживать творчество 19-летней певицы.

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