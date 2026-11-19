Пирс Броснан публично поддержал Роберта Паттинсона в роли нового Джеймса Бонда
Актер обратился к новому агенту 007 после его назначения на роль
Бывший исполнитель роли агента 007 Пирс Броснан публично поддержал Роберта Паттинсона, которого на этой неделе официально утвердили на роль нового Джеймса Бонда. 73-летний актер обратился к 40-летнему коллеге на своей странице в инстаграме.
Читай также: Скандального блогера Александра Слобоженко задержали в Италии по запросу ИнтерполаВ публикации Пирс поздравил Роберта с присоединением к семье бондианы и вспомнил их совместную работу в романтической драме «Помни меня» 2010 года, где они сыграли отца и сына.
«Дорогой Роберт, добро пожаловать в мир Бонда. Ты будешь непревзойденным. У меня остались теплые воспоминания о времени, когда мы вместе работали над фильмом «Помни меня». Было настоящей радостью наблюдать, как ты создаешь выдающиеся работы и добиваешься все больших успехов. Наслаждайся этим путешествием», — написал Броснан, добавив традиционное ирландское пожелание Grá mor («большая любовь»).
Напомним, что Роберт Паттинсон станет седьмым актером, который воплотит образ Джеймса Бонда в официальной серии фильмов — вслед за Шоном Коннери, Джорджем Лэзенби, Роджером Муром, Тимоти Далтоном, Пирсом Броснаном и Дэниелом Крейгом. Режиссером новой части франшизы выступит Дени Вильнев.