Актер обратился к новому агенту 007 после его назначения на роль

Автор: Коваленко Наталья

Бывший исполнитель роли агента 007 Пирс Броснан публично поддержал Роберта Паттинсона, которого на этой неделе официально утвердили на роль нового Джеймса Бонда. 73-летний актер обратился к 40-летнему коллеге на своей странице в инстаграме.

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В публикации Пирс поздравил Роберта с присоединением к семье бондианы и вспомнил их совместную работу в романтической драме «Помни меня» 2010 года, где они сыграли отца и сына.

«Дорогой Роберт, добро пожаловать в мир Бонда. Ты будешь непревзойденным. У меня остались теплые воспоминания о времени, когда мы вместе работали над фильмом «Помни меня». Было настоящей радостью наблюдать, как ты создаешь выдающиеся работы и добиваешься все больших успехов. Наслаждайся этим путешествием», — написал Броснан, добавив традиционное ирландское пожелание Grá mor («большая любовь»).

Напомним, что Роберт Паттинсон станет седьмым актером, который воплотит образ Джеймса Бонда в официальной серии фильмов — вслед за Шоном Коннери, Джорджем Лэзенби, Роджером Муром, Тимоти Далтоном, Пирсом Броснаном и Дэниелом Крейгом. Режиссером новой части франшизы выступит Дени Вильнев.