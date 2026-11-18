Как актер отреагировал на избрание Роберта Паттинсона новым Джеймсом Бондом

Автор: Коваленко Наталья

Брэд Питт высказался о новом агенте 007 и признался, хочет ли роль злодея в Бондиане Getty Images, instagram.com/007

Голливудский актер Брэд Питт неожиданно заявил о желании присоединиться к обновленной франшизе об агенте 007 в роли главного антагониста. Свое предложение звезда озвучил на красной дорожке мировой премьеры ленты Netflix «Дальнейшие приключения Клиффа Бута».

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Во время общения с журналистами издания Extra Брэд узнал об утверждении Роберта Паттинсона на роль Джеймса Бонда. Он поддержал выбор создателей ленты, отметив, что восхищается последними ролями коллеги.

«Мне нравится эта идея. Мне нравится то, что он делает. Мне нравится его выбор ролей. Он настоящий мастер своего дела. Да. Это здорово. Это хорошо. Хороший выбор. Мне это по душе», — прокомментировал он.

Когда же репортеры спросили, согласился ли бы сам Питт сыграть злодея в новой части Бондианы, актер в ответ обратился к режиссеру Дени Вильневу с этим предложением. Также он вспомнил, как в ленте «007: Координаты "Скайфолл"» 2012 года антагонистом был его друг Хавьер Бардем.

«Роберт, Дени, знаете что? Я бы хотел это сделать. Да, я был бы готов это сделать. Мой друг Хавьер сделал это так хорошо. Высокая планка, но я бы попробовал», — заявил Питт.