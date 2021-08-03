"Американская история преступлений" напомнит скандал Клинтон-Левински
Появился постер третьего сезона сериала.
Представители телеканала FХ обнародовали постер третьего сезона сериала "Американская история преступлений". Подзаголовок шоу – "Импичмент". Выставлен постер в Твиттере проекта.
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Новая порция серий снята на основе книги "Большой заговор: реальная история сексуального скандала, который почти уничтожил президента". Ее автор – юрист, писатель и блогер Джеффри Тубина. В режиссерском кресле проекта остался Райан Мерфи.
Сериал напомнит о политическом скандале 23-летней давности. В 1998 году президент США Билл Клинтон был обвинен в сексуальной связи с Моникой Левински, которая тогда стажировалась в Белом Доме.
Главные роли исполнили:
- Клайв Оуэн (Билл Клинтон)
- Бини Фельдштейн (Моника Левински)
- Эди Фалько (Хиллари Клинтон) и прочие
Премьера третьего сезона "Американской истории преступлений" должна состояться 7 сентября.
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Ранее сообщалось о том, что появился трейлер фильма с Джеймсом Макэвоем о семейной жизни во время противоковидной самоизоляции.