"Американская история преступлений" напомнит скандал Клинтон-Левински

Появился постер третьего сезона сериала.

Монике Левински на момент скандала было 22 года, Биллу Клинтону – 52

Представители телеканала FХ обнародовали постер третьего сезона сериала "Американская история преступлений". Подзаголовок шоу – "Импичмент". Выставлен постер в Твиттере проекта.

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Новая порция серий снята на основе книги "Большой заговор: реальная история сексуального скандала, который почти уничтожил президента". Ее автор – юрист, писатель и блогер Джеффри Тубина. В режиссерском кресле проекта остался Райан Мерфи.

twitter ACSFX

Сериал напомнит о политическом скандале 23-летней давности. В 1998 году президент США Билл Клинтон был обвинен в сексуальной связи с Моникой Левински, которая тогда стажировалась в Белом Доме.

Главные роли исполнили:

Клайв Оуэн (Билл Клинтон)

Бини Фельдштейн (Моника Левински)

Эди Фалько (Хиллари Клинтон) и прочие

Премьера третьего сезона "Американской истории преступлений" должна состояться 7 сентября.

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Ранее сообщалось о том, что появился трейлер фильма с Джеймсом Макэвоем о семейной жизни во время противоковидной самоизоляции.