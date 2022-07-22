"Брэдли очарован ею": Новые подробности романа Купера и помощницы Клинтон

По словам инсайдера, роман звезд развивается постепенно.

Автор: Шапарь Анастасия

Американский актер Брэдли Купер встречается с экс-помощницей Хиллари Клинтон - Хумой Абедин. Как пишет издание People, их роман развивается постепенно, они никуда не спешат, а пытаются узнать друг друга получше.

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Инсайдер упомянул бывшие отношения Брэдли и Хумы. У актера есть дочь Леа от топ-модели Ирины Шейк, а у помощницы Клинтон есть 10-летний сын Джордан от экс-конгрессмена Энтони Вайнера.

"Они оба хотят сохранить хорошие отношения со своими бывшими партнерами, от которых у них есть дети. Они ходят на тайные свидания и все еще узнают больше друг о друге," - рассказал инсайдер.

По словам источника, Купер счастлив в новых отношениях.

"Брэдли очарован ею. Хума очень разносторонняя личность, она увидела и сделала так много. Для него эти отношения достаточно интригующие," - цитирует издание слова источника.

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