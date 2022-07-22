Лопес призналась, что вышла замуж за Аффлека в платье, которое хранила много лет

Возлюбленные поженились спустя 17 лет после помолвки.

Автор: Шапарь Анастасия

16 июля певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек тайно поженились спустя 17 лет после помолвки. Скромная песня прошла в небольшой часовне в Лас-Вегасе. Интересными оказались наряды новобрачных - Бен надел пиджак, который был в его гардеробе, а Дженнифер - платье с "историей". Его в Инстаграме показал друг певицы и ее стилист Крис Эпплтон.

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Известно, что белое свадебное платье с флористическим жаккардовым рисунком является винтажным и уже ранее появлялось в кино. Таким образом Джей Ло придержалась традиции США, когда невеста должна надеть что-то старое.

Известно, что платье принадлежит бренду Alexander McQueen и продавалась в универмаге Bergdorf Goodman за 5 175 долларов. Певица хранила его многие годы и решила надеть на свою свадьбу.

"У меня было это платье так много лет, и я просто хранила его, хранила, хранила, и теперь я ношу его в день своей свадьбы," - поделилась звезда.

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Однако, в каком именно фильме появилось платье - не уточняется. Дженнифер и Бен уже играли в кино жену и мужа. Однако героиня умерла во время родов, поэтому свадебная сцена героев Джей Ло и Аффлека была вырезана. Вероятно, что это самое платье - с той вырезанной сцены.

Ранее мы писали, что пастор часовни рассказал о свадьбе певицы и актера. Мужчина в деталях описал столь интимный момент звезд.