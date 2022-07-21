"Это была красивая свадьба": Пастор рассказал, как Лопес и Аффлек решили пожениться в его часовне

Мужчина рассказал, что возлюбленные прочитали клятвы друг другу, которые сами написали.

Автор: Шапарь Анастасия

Пастор христианского центра Грейс в Лас-Вегасе Райан Вулф провел церемонию бракосочетания голливудских звезд Дженнифер Лопес и Бена Аффлека. Изданию People мужчина рассказал, как прошло торжество, вспомнив об их неожиданном приезде и клятвах.

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Вулф поведал, что молодожены сами написали клятвы, которыми обменялись в часовне. Пастор осторожен к такой самодеятельности молодожен, но признается, что клятвы Бена и Дженнифер "были прекрасными словами друг для друга".

"Вы определенно можете видеть любовь, которую они испытывают друг к другу," — подчеркнул Вулф.

Также пастор рассказал, как Лопес и Аффлек к ним приехали. Вспоминает, что после напряженной ночи с пятью свадьбами он и свадебный координатор Кенош Бут Портис собирались закрывать часовню, как звездная пара подъехала к часовне. К слову, пастор не сразу в них узнал актера и певицу.

"Мы все запирали, а они уходили, а мы такие: "Хорошо, думаю, мы можем провести еще одну церемонию"," - делится Вулф.

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Пастор отметил, что лица показались ему знакомыми, но сразу он не признал в них Джей Ло и Бена Аффлека.

"Итак, они вошли, и я, конечно, знаю Дженнифер Лопес. Но вы не ожидаете, что Бен Аффлек и Дженнифер Лопес входят в эту дверь каждый день," - признается мужчина.

После Вулф проводил жениха и невесту туда, где они смогли бы переодеться для церемонии.

"Дженнифер собиралась переодеться в нашей комнате отдыха, а потом, когда я отвел Бена Аффлека в туалет возле общественного туалета для мужчин, он сказал: "Нет, мне не нужно ничего необычного. Я не чудак"," - делится пастор.

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Когда мужчина провел Аффлека в туалет, то понял, что перед ним актер.

"Меня осенило. Я такой: "Это Бен Аффлек! Это Бен Аффлек!" Вы не хотите, чтобы они чувствовали себя некомфортно, поэтому вы не хотите так нервничать и так восхищаться, но это было трудно не сделать," - делится пережитыми эмоциями Вулф.

По словам мужчина, Лопес и Аффлек "хотели обычной свадьбы". Они произнесли клятвы, пастор благословил их и быстро помолился. После чего новобрачные обменялись кольцами. Вулф отметил, что это была красивая свадьба.

"Она шла по проходу на обычное шествие "А вот и невеста", и у нее были цветы, а у него была бутоньерка," - делится подробностями Вулф.

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