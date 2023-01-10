Какой церковный праздник 10 января 2023 года и что нельзя делать

Православные христиане почитают 20000 святых мучеников.

Автор: Шапарь Анастасия

Во вторник, 10 января, православная церковь чествуют память 20 тысяч священномучеников. В народном календаре - Домочадцев день или Рождественский мясоед.

С Днем ангела поздравляют носителей имен: Александр, Аркадий, Ефим, Игнатий, Леонид, Никанор, Никодим, Николай, Петр.

Какой церковный праздник 10 января

Во время правления императора-язычника Максимиана в начале 4 века разрушались храмы, сжигались богослужебные книги, были гонения христиан. В это время епископом города Никомидии был святой Кирилл, который способствовал распространению христианства, в результате чего многие из сановников императора были тайными христианами.

Во дворце Максимиана жила языческая жрица Домна. Когда его не было, она прочла Деяния апостолов и Послания апостола Павла. Домна тайно пришла к епископу Кириллу в сопровождении евнуха Индиса. Оба приняли святое Крещение, а после Домна начала помогать бедным. Когда об этом узнал начальник евнухов, бросил в темницу обоих и морил голодом, но им помогли Ангелы не пострадать. Святая Домна не хотела жить среди язычников и притворилась безумной. Когда их удалили из дворца, она поселилась в девичьем монастыре у игуменьи Агафии, которая одела ее в мужскую одежду, остригла волосы и отпустила из монастыря. Когда император вернулся, то приказал найти бывшую жрицу Домну.

День памяти 20000 священномучеников. открытые источники

Однажды Максимиан вошел в церковь и приказал всем отречься от Христа, но христианский пресвитер Гликерий ответил ему, что они никогда не отрекутся от своей веры, чем бы он не угрожал. Император приказал придать мучениям пресвитера. Палачи истязали мученика, после чего бросили в огонь.

В праздник Рождества Христова 302 года в Никомидийской соборной церкви собралось около 20 тысяч христиан. Император отправил в храм глашатая, чтобы передать повеление всем христианам принести жертву идолам, иначе он сожжет храм вместе с молящимися. Все присутствовавшие отказались поклониться идолам, после чего палачи подожгли церковь, и все христиане погибли в огне.

Император был уверен, что все христиане Никомидии уничтожены, но он узнал, что верующие христиане еще осталось. Тогда Максимиан приказал схватить полководца Зинона, который публично обвинил императора в нечестии и жестокости. Зинона жестоко избили и обезглавили. После в темницу отправили евнуха Индиса. А святая Домна смогла спрятаться в пещере.

Были отправлены в темницу наместник Италии Дорофей, Мардоний, Мигдопий и другие сановники.

Когда Святая Домна вернулась в город, то долго плакала на пожаре, так как не умерла со своими сестрами. Она пошла на берег моря, где рыбаки вытянули сетями из воды тела мучеников Индиса, Горгония и Петра. Одетая в мужскую одежду, святая Домна помогала рыбакам тащить сети, которые оставили ей тела всех мучеников.

Домна погребла их и ежедневно посещала эти могилы. Когда Максимиан узнал, что некий парень посещает могилы христиан, то приказал отрубить ему голову. Вместе с Домной казнили и священномученика Евфимия.

Традиции и обычаи 10 января

С Рождественского мясоеда начинается период определенного образа жизни православного, когда можно употреблять мясо. Также это связано с тем, что в первые дни января было принято забивать скотину. Однако это не отменяло пост по средам и пятницам: "Мясное — в мясоед, но постному — свой черед".

Также Мясоед называли Домочадцевым днем, так как семья собиралась дома, вместе работала по хозяйству и вместе садились за стол: "Когда в семье лад, то и дело спорится, и достаток родится".

Начиналась свадебная пора с 10 января. Та как Рождественский мясоед продолжался до Масленицы, времени для брачных обрядов и застолий сполна хватало.

Если на скирдах иней - к дождливому лету.

Что нельзя делать 10 января