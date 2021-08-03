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Фильм "Вместе": Джеймс Макэвой сыграл комично-драматичную самоизоляцию

Появился трейлер картины о семейных отношениях в эпоху коронавируса.

Автор: Дмитрий Сыч
Фильм "Вместе": Джеймс Макэвой сыграл комично-драматичную самоизоляцию
На съемки фильма понадобилось всего 10 дней
imdb

Опубликован трейлер комедии "Вместе". В ней рассказывается о сложностях семьи, которая находится на самоизоляции. Главные роли в фильме исполнили Джеймс МакЭвой и Шэрон Хорган. Лицедеи воплотили супругов, начинающих питать друг к другу не самые приятные чувства. "Я ненавижу твое лицо", – вещает муж. "Твое обаяние сродни диареи", – получает он в ответ от жены.

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Но самоизоляция меняет отношение персонажей к своей семейной жизни: супруги задумываются о том, как ссоры скажутся на их ребенке.

Постановщиком "Вместе" стал театральный режиссер Стивен Долдри, награжденный двумя "Тони" за бродвейские работы. Съемки фильма заняли всего десять дней.

В американском прокате выход ленты запланирован на 27 августа.

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Ранее сообщалось о том, что в 2021 году не стоит рассчитывать на премьеру байопика о Мэрилин Монро с Аной де Армас.

Теги:
трейлер, фильм, Джеймс МакЭвой, Карантин, самоизоляция

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