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На "Оскаре" от Украины будет представлена "Атлантида"

Фильм победил в национальном отборе.

На "Оскаре" от Украины будет представлена "Атлантида"
Съемки проходили в 2018 году преимущественно в Мариуполе
скриншот

Украинский оскаровский комитет принял вердикт насчет ленты, которая будет бороться за статуэтку от Американской киноакадемии. На уже 93-й международной премии "Оскар" в США будут рассматривать артхаусный фильм "Атлантида", снятый режиссером Валентином Васяновичем.

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Проект, которому досталось место в номинации "Международный полнометражный фильм", – это взгляд в будущее Украины, когда страна побеждает в войне с Россией. События происходят в 2025-м году. Но территория вокруг настолько разрушена, что напоминает постапокалипсический пейзаж: она уже непригодна для жизни.

Участниками национального отбора на премию Американской киноакадемии также были трагикомедия Антонио Лукича "Мои мысли тихие" и "Земля голубая, будто апельсин" Ирины Цилык. 

Церемония оглашения и награждения победителей "Оскара" состоится 25 апреля 2021 в Лос-Анджелесе.

Ранее уже сообщалось о фильмах, которые могут представить Украину на "Оскаре"

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Теги:
Оскар, фильм, Валентин Васянович

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