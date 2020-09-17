В Киеве в день почтения памяти Георгия Гонгадзе покажут фильм

Премьера фильма состоится в 19:35 в летнем театре "Ракушка"

В четверг, 17 сентября, в день почтения памяти Георгия Гонгадзе состоится премьера фильма "Убийство Гонгадзе. 20 лет в поисках правды". Фильм Максима Каменева, Натали Гуменюк, Анны Цигимы.

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Показ фильма начнется в 19:35 в летнем театре "Ракушка" (метро Арсенальная, Мариинский парк, Парковая, 3).

Напомним, 17 сентября 2000 года был убит известный журналист, политический корреспондент Георгий Гонгадзе. Он основатель первого интернет-издания страны "Украинская правда". Журналиста жестоко убили сотрудники правоохранительных органов. Хотя исполнители осуждены, через 20 лет официальное следствие так и не установило заказчика.

16 сентября 2020 года в честь Героя Украины, Георгия Гонгадзе была установлена мемориальная доска на фасаде здания Национального союза журналистов. Таким образом, коллеги и близкие журналиста решили еще раз почтить память Георгия в 20-ю годовщину его исчезновения.

president.gov.ua

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