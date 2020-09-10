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Быть Патону: Бульвар Дружбы Народов переименуют

Имя легендарного украинского ученого Бориса Патона увековечат, переименовав бульвар Дружбы Народов

Быть Патону: Бульвар Дружбы Народов переименуют
Борис Патон
НАНУ

В четверг, 10 сентября, представители НАНУ (Национальной академии наук) заявили о возможном переименовании бульвара Дружбы Народов в бульвар Бориса Патона. Об этом сообщается на официальной странице НАНУ.

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По сообщению пресс-службы, соответствующее решение было принято руководством НАНУ в понедельник, 7 сентября.

НАН Украины обратится в КГГА с предложением переименовать бульвар Дружбы Народов в Киеве в проспект Бориса Патона - говорится в сообщении

Напомним, выдающийся украинский ученый Борис Патон умер 19 августа 2020 года. Профессор до 101 года возглавлял НАНУ. 

Интересный факт: Борис Патон является автором больше 400 изобретений

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Борис Патон известен миру исследованиями в области сваривания. В частности, он принял участие в разработке сварочных автоматов, кибернетических приборов.

Ранее сообщалось, что в Киеве выпустили сувенир с "ароматом столицы".

 

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Теги:
Киев, мост Патона, переименование

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