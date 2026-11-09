Ребрик рассказала, будет ли она выезжать из Киева с тремя детьми

Лилия Ребрик поделилась размышлениями по поводу непростой зимы в столице Украины.

Лилия Ребрик – украинская актриса и телеведущая – рассказала, рассматривает ли она возможность покинуть Киев на зимний период из-за сложной ситуации с безопасностью. Публичная персона также поделилась, что помогает ей сохранять оптимизм в непростое время.

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В своем инстаграме артистка сообщила, что сейчас не собирается переезжать за границу вместе с семьей. Лилия желает оставаться дома, продолжать работать и водить детей на их занятия. В то же время она не исключает, что обстоятельства могут измениться.

Ребрик подчеркнула, что верит в лучшее и надеется, что удастся справиться со всеми испытаниями.

Также актриса рассказала о своем насыщенном рабочем графике, который, несмотря на усталость, считает ободрением. По ее словам, она привыкла ценить возможность заниматься любимым делом и не воспринимает работу как бремя.

instagram liliia.rebrik

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Ребрик объяснила, что даже в моменты истощения напоминает себе, как важно иметь возможность работать и реализовываться. Именно поэтому плотное расписание помогает ей не погружаться в отрицательные мысли, добавляет энергии и мотивирует двигаться вперед.