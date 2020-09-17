Лучшие премьеры этой недели: Гренландия, Былые привычки, Антебеллум

Что смотреть на больших экранах с 17 сентября

На этой неделе в прокат выходят интересные фильмы, которые стоит посмотреть на большом экране. Редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала подборку лучших фильмов.

Гренландия

Дата выхода: 17 сентября

Жанр: катастрофа, фантастика, боевик, триллер

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Фильм-катастрофа режиссера Рика Романа Во. Астрономы обнаружили комету, которая приближается к Земле. Это может привети к масштабным разрушениям и смерти людей. Пережить это страшное событие возможно только в бункере, которое находится в Гренландии. Главный герой Джон (Джерард Батлер) со своей семьей отправляются в путь, чтобы добраться до укрытия.

Былые привычки

Дата выхода: 17 сентября

Жанр: комедия

В центре сюжета молодая писательница Кейт, которая переживает разрыв со своим женихом. Она выпускает свой роман и ее приглашают выступить в родном университете. Главная героиня оказывается среди студентов и их бурной жизни.

Махинаторы

Дата выхода: 17 сентября

Жанр: криминальная комедия

Автобиографический фильм режиссера и соавтора сценария Дэйва Маклина. Он стал музыкальным продюсером группы Placebo. По сюжету фильма молодой парень Дейв решается устроить в городе концерт Iron Maden, но за деньгами придется обратиться к мафии.

Антебеллум

Дата выхода: 17 сентября

Жанр: ужасы, триллер

В фильме показана успешная писательница Вероника Хинли. Он попадает в беду и чтобы выбраться из нее, женщина должна разгадать загадку. Для выполнения главной роли пригласили певицу Жанель Моне. Она известная автор песен, продюсер и актриса.

Ранее сообщалось, что в США в рамках премии TCA Awards назвали лучшие сериалы года. Сериал “Хранители” стал лучшим проектом от HBO.