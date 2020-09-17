АфишаАфиша

Лучшие премьеры этой недели: Гренландия, Былые привычки, Антебеллум

Что смотреть на больших экранах с 17 сентября

Лучшие премьеры этой недели: Гренландия, Былые привычки, Антебеллум
Коллаж фильмов "Гренландия", "Былые привычки", "Антебеллум"

На этой неделе в прокат выходят интересные фильмы, которые стоит посмотреть на большом экране. Редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала подборку лучших фильмов. 

Гренландия

Дата выхода: 17 сентября

Жанр: катастрофа, фантастика, боевик, триллер

Читай также: "Аватар 2": опубликованы новые кадры из фильма

Фильм-катастрофа режиссера Рика Романа Во. Астрономы обнаружили комету, которая приближается к Земле. Это может привети к масштабным разрушениям и смерти людей. Пережить это страшное событие возможно только в бункере, которое находится в Гренландии. Главный герой Джон (Джерард Батлер) со своей семьей отправляются в путь, чтобы добраться до укрытия.

Былые привычки

Дата выхода: 17 сентября

Жанр: комедия

В центре сюжета молодая писательница Кейт, которая переживает разрыв со своим женихом. Она выпускает свой роман и ее приглашают выступить в родном университете. Главная героиня оказывается среди студентов и их бурной жизни.

Махинаторы

Дата выхода: 17 сентября

Жанр: криминальная комедия

Автобиографический фильм режиссера и соавтора сценария Дэйва Маклина. Он стал музыкальным  продюсером группы Placebo. По сюжету фильма молодой парень Дейв решается устроить в городе концерт Iron Maden, но за деньгами придется обратиться к мафии.  

Антебеллум

Дата выхода: 17 сентября

Жанр: ужасы, триллер

В фильме показана успешная писательница Вероника Хинли. Он попадает в беду и чтобы выбраться из нее, женщина должна разгадать загадку. Для выполнения главной роли пригласили певицу Жанель Моне. Она известная автор песен, продюсер и актриса.

Ранее сообщалось, что в США в рамках премии TCA Awards назвали лучшие сериалы года. Сериал “Хранители” стал лучшим проектом от HBO.  

Поделись:
Теги:
кино, премьера в украине, Джерард Батлер, триллер, комедия, Ужасы, катастрофа

Статьи по теме

Стала известна дата выхода документального украинского фильма "Свадебное наследство"
Стала известна дата выхода документального украинского фильма "Свадебное наследство"
Вышел трейлер украинского фильма "Крепость Хаджибей"
Вышел трейлер украинского фильма "Крепость Хаджибей"
Вышел трейлер фантастического фильма "Грань времени" с Джейми Дорнаном
Вышел трейлер фантастического фильма "Грань времени" с Джейми Дорнаном
Вышел новый постер фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать"
Вышел новый постер фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать"
Настя Каменских представила альбом с горячей обложкой
Настя Каменских представила альбом с горячей обложкой
Последнее интервью Леннона: в декабре выйдет новый фильм
Последнее интервью Леннона: в декабре выйдет новый фильм

Личность дня

Pink 41: Лучшие клипы

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK