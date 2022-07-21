Сумская показала, как отгоняет печальные мысли в пальто ручной вязки

Ольга Сумская опубликовала чувственные фото среди деревьев и мальв.

Звезда украинского сериала "Роксолана" Ольга Сумская подарила подписчикам эстетическое наслаждение своими свежими кадрами на фоне зелени. Актриса провела фотосессию в искусном дизайнерском наряде.

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В ленте супруги Виталия Борисюка появилось пять снимков. На них она показана как по пояс, так и в полный рост среди мальв, прислонившись к дереву и шагая по брусчатке.

На всех изображениях Ольга – во вязанном пальто от Lara Syzova. В Инстаграме мастерицы указано, что цена облачения такой модели – 15 тыс гривен.

"Отгоняю грустные мысли… Спасибо моей прекрасной @lara.syzova_studio за вожделенное пальто ручной вязки… Люблю!" – отметила в подписи к снимкам Сумская, напомнив хештегом, чтобы фаны покупали украинское.

instagram olgasumska

instagram olgasumska

instagram olgasumska

instagram olgasumska

instagram olgasumska

Комментаторы умилены как красотой артистки, так и изделия:

"Красивая невероятно".

"Шикарно! Лариса – мастер".

"Госпожа Оля, пальто невероятно красивое и вам очень подходит. Оно просто создано для вас. Вы в нем просто непревзойденны".

"Очень красиво! Мальвы с моего детства! Так мило!"

"Какая же Вы красавица, Оленька! И пальто просто потрясающее!"

"Шикарное пальто и вы, конечно!"

"Ну как можно быть такой красивой?"

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