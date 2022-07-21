АфишаАфиша
Русский Українська

Сумская показала, как отгоняет печальные мысли в пальто ручной вязки

Ольга Сумская опубликовала чувственные фото среди деревьев и мальв.

Автор: Дмитрий Сыч
Сумская показала, как отгоняет печальные мысли в пальто ручной вязки
Ольга Сумская мечтала о таком наряде
instagram olgasumska

Звезда украинского сериала "Роксолана" Ольга Сумская подарила подписчикам эстетическое наслаждение своими свежими кадрами на фоне зелени. Актриса провела фотосессию в искусном дизайнерском наряде.

Читай также: Ольга Сумская показала, как разгружает макароны

В ленте супруги Виталия Борисюка появилось пять снимков. На них она показана как по пояс, так и в полный рост среди мальв, прислонившись к дереву и шагая по брусчатке.

На всех изображениях Ольга – во вязанном пальто от Lara Syzova. В Инстаграме мастерицы указано, что цена облачения такой модели – 15 тыс гривен.

"Отгоняю грустные мысли… Спасибо моей прекрасной @lara.syzova_studio за вожделенное пальто ручной вязки… Люблю!" – отметила в подписи к снимкам Сумская, напомнив хештегом, чтобы фаны покупали украинское.

instagram olgasumska

instagram olgasumska

instagram olgasumska

instagram olgasumska

instagram olgasumska

Комментаторы умилены как красотой артистки, так и изделия:

  • "Красивая невероятно".
  • "Шикарно! Лариса – мастер".
  • "Госпожа Оля, пальто невероятно красивое и вам очень подходит. Оно просто создано для вас. Вы в нем просто непревзойденны".
  • "Очень красиво! Мальвы с моего детства! Так мило!"
  • "Какая же Вы красавица, Оленька! И пальто просто потрясающее!"
  • "Шикарное пальто и вы, конечно!"
  • "Ну как можно быть такой красивой?"

Читай также: Ким Кардашьян удивила подписчиков сверкающим платьем-балаклавой

Ранее мы писали о том, что Екатерина Бужинская поразила подписчиков своим платьем с сине-желтыми переливами.

Читайте нас в Google.News
Теги:
одежда, украинская дизайнерская одежда, актриса, Ольга Сумская, Роксолана

Статьи по теме

Звезду фильма "Элвис" нашли мертвой в ее квартире
Звезду фильма "Элвис" нашли мертвой в ее квартире
Брэд Питт пришел на премьеру фильма в юбке
Брэд Питт пришел на премьеру фильма в юбке
Рианна выпустит одежду для беременных
Рианна выпустит одежду для беременных
Украинки снялись в образах ведьм для календаря
Украинки снялись в образах ведьм для календаря
Данилко, Сумская и Гордон трогательно помянули Писанку
Данилко, Сумская и Гордон трогательно помянули Писанку
Звезда Крепостной резко высказалась о российских коллегах
Звезда Крепостной резко высказалась о российских коллегах

Личность дня

Фильмы с Дэниэлом Рэдклиффом – ТОП-7, который стоит посмотреть

Лучшие материалы

Мы в соцсетях

x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK