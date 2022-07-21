Сумская показала, как отгоняет печальные мысли в пальто ручной вязки
Ольга Сумская опубликовала чувственные фото среди деревьев и мальв.
Звезда украинского сериала "Роксолана" Ольга Сумская подарила подписчикам эстетическое наслаждение своими свежими кадрами на фоне зелени. Актриса провела фотосессию в искусном дизайнерском наряде.
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В ленте супруги Виталия Борисюка появилось пять снимков. На них она показана как по пояс, так и в полный рост среди мальв, прислонившись к дереву и шагая по брусчатке.
На всех изображениях Ольга – во вязанном пальто от Lara Syzova. В Инстаграме мастерицы указано, что цена облачения такой модели – 15 тыс гривен.
"Отгоняю грустные мысли… Спасибо моей прекрасной @lara.syzova_studio за вожделенное пальто ручной вязки… Люблю!" – отметила в подписи к снимкам Сумская, напомнив хештегом, чтобы фаны покупали украинское.
Комментаторы умилены как красотой артистки, так и изделия:
- "Красивая невероятно".
- "Шикарно! Лариса – мастер".
- "Госпожа Оля, пальто невероятно красивое и вам очень подходит. Оно просто создано для вас. Вы в нем просто непревзойденны".
- "Очень красиво! Мальвы с моего детства! Так мило!"
- "Какая же Вы красавица, Оленька! И пальто просто потрясающее!"
- "Шикарное пальто и вы, конечно!"
- "Ну как можно быть такой красивой?"
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