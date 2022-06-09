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Ким Кардашьян удивила подписчиков сверкающим платьем-балаклавой

Экс-жена Канье Уэста снялась в необычном наряде, лежа на диване.

Автор: Дмитрий Сыч
Ким Кардашьян удивила подписчиков сверкающим платьем-балаклавой
Ким пополнила коллекцию экстравагантных облачений
instagram kimkardashian

Ким Кардашьян, похоже, последовала примеру ранней Леди Гаги, которая впечатляла публику своими крайне необычными нарядами. Но если Стефани Джерманотта делала акцент на мясную тему и открытые участки тела, то бывшая супруга рэпера Канье Уэста наоборот частенько пуританствует в выборе одежды.

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С одной стороны, глядя на теперешнюю манеру светской львицы и предпринимательницы одеваться, можно сказать: да это же классика. На такие размышления может подтолкнуть черный цвет, который активно представлен в ее гардеробе. Также если идет речь о платьях, то Ким выбирает обычно длинные облачения вечернего формата. Но с другой стороны – классикой от ее одежды и не пахнет. Тут стоит, например, вспомнить, как звезда "Семейства Кардашьян" появилась на публике в платье с полностью покрытой обтягивающей тканью головой. На балах да в театрах в таком никто доселе не появлялся.

Похоже, знаменитость решила не прекращать с вышеупомянутыми экспериментами. На своей инстаграм-странице она показалась в более удобном фасоне: голову покрыла тканью не полностью, оставив вырезы для осмотра.  

instagram kimkardashian

В таком наряде Ким Кардашьян напоминает то ли гламурную участницу Pussy Riot, то ли подружку Человека-паука.

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Но публике, судя по лайкам, нравится. Хотя, наверно, сложно найти сотню-другую тысяч пользователей, которым такой костюм не придется по вкусу, если у тебя – 317 миллионов подписчиков.

Ранее мы писали о том, что Кортни Кардашьян со своим супругом Трэвисом Баркером решили не отказывать себе в очередном появлении в свадебных нарядах.

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Теги:
стиль, Ким Кардашьян, платье

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