Ким Кардашьян удивила подписчиков сверкающим платьем-балаклавой

Экс-жена Канье Уэста снялась в необычном наряде, лежа на диване.

Ким Кардашьян, похоже, последовала примеру ранней Леди Гаги, которая впечатляла публику своими крайне необычными нарядами. Но если Стефани Джерманотта делала акцент на мясную тему и открытые участки тела, то бывшая супруга рэпера Канье Уэста наоборот частенько пуританствует в выборе одежды.

Читай также: Невестка Марченко показала улыбчивое фото, взявшись за платье у груди

С одной стороны, глядя на теперешнюю манеру светской львицы и предпринимательницы одеваться, можно сказать: да это же классика. На такие размышления может подтолкнуть черный цвет, который активно представлен в ее гардеробе. Также если идет речь о платьях, то Ким выбирает обычно длинные облачения вечернего формата. Но с другой стороны – классикой от ее одежды и не пахнет. Тут стоит, например, вспомнить, как звезда "Семейства Кардашьян" появилась на публике в платье с полностью покрытой обтягивающей тканью головой. На балах да в театрах в таком никто доселе не появлялся.

Похоже, знаменитость решила не прекращать с вышеупомянутыми экспериментами. На своей инстаграм-странице она показалась в более удобном фасоне: голову покрыла тканью не полностью, оставив вырезы для осмотра.

instagram kimkardashian

В таком наряде Ким Кардашьян напоминает то ли гламурную участницу Pussy Riot, то ли подружку Человека-паука.

Читай также: Тина Кароль в откровенных платьях пригласила на свои концерты

Но публике, судя по лайкам, нравится. Хотя, наверно, сложно найти сотню-другую тысяч пользователей, которым такой костюм не придется по вкусу, если у тебя – 317 миллионов подписчиков.

Ранее мы писали о том, что Кортни Кардашьян со своим супругом Трэвисом Баркером решили не отказывать себе в очередном появлении в свадебных нарядах.