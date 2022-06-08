Невестка Марченко показала улыбчивое фото, взявшись за платье у груди

Женщина редко публикуется и не пишет о проблемах близких.

В блоге Екатерина не упоминает ни задержание Виктора Медведчука, ни агрессию РФ против Украины

Екатерина, супруга сына Оксаны Марченко Богдана, отгородила свой блог от проблем родственников и своей страны. С 12-го февраля она выставила в инстаграм-ленте всего три поста. Каждый из них женщина посвятила своему виду и гардеробу.

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Похоже, внешний вид и одежда очень важны для блогерши с почти 16 тысячами подписчиков, которая публикуется там под ником 90_katerina_60. Ведь о ничем не выделяющемся кадре она и в историях напомнила. Там блогерша выставила дополнительный снимок в том же наряде.

instagram 90_katerina_60

instagram 90_katerina_60

А сфотографировалась Екатерина в черном приталенном платье без бретелей и с короткими пышными рукавами. Фотограф, визажист, модель, счастливая жена и мама (так она представляется в био) распустила волосы, а руки и шею украсила изящной ювелиркой. Среди изделий на теле дамы оказался и небольшой крестик.

Екатерина позировала со слегка повернутой головой, взявшись большими и указательными пальцами за верхний край наряда. Кадр она решила не подписывать.

instagram 90_katerina_60

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Ранее мы писали о том, что невестка Марченко, пока Оксана оббивала пороги сильных мира сего ради задержанного силовиками супруга, выставляла в историях снимки у бассейна и из спортзала.