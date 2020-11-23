Без "кенгуру": в киевском метро поставили турникеты против прыгунов
Новинкой может похвастаться станция на зеленой ветке.
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Теперь в Киевском метрополитене турникеты не будут использовать вместо гимнастического козла. Безбилетникам придется пользоваться для прыжка легкоатлетическим шестом. Но высокие устройства для ограничения прохода пока задействованы только на станции Сырец.
В комментариях к опубликованному фото свежих турникетов, правда, поделились мнением, что перепрыгнуть их не сложнее предыдущих.
Есть и другой нюанс: ограничивать вход будут только вращающиеся конструкции, кои некоторые особи также умудряются поломать.
Другая неизменно актуальная проблема столичной подземки – звонки о минировании. В субботу 21 ноября, например, из-за таких сообщений было закрыто станцию "Крещатик" и пересадку на "Майдан Независимости". В ходе осмотра бомбу не обнаружили.
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Также в метрополитене часто встречаются нарушители масочного карантинного режима. В начале этого месяца силовикам даже пришлось останавливать одного из пассажиров стрельбой из травматического оружия. Тому не понравилось замечание о не надетом на лицо средстве индивидуальной противоэпидемиологической защиты.
Ранее было опубликовано видео со строительства метро на Виноградарь. В ролике зафиксирована установка туннельных колец.