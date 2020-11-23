Без "кенгуру": в киевском метро поставили турникеты против прыгунов

Новинкой может похвастаться станция на зеленой ветке.

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Теперь в Киевском метрополитене турникеты не будут использовать вместо гимнастического козла. Безбилетникам придется пользоваться для прыжка легкоатлетическим шестом. Но высокие устройства для ограничения прохода пока задействованы только на станции Сырец.

Старые же турникеты, которые бьют пассажиров, работают на многих станциях еще с 1970-х годов facebook kyivtv

В комментариях к опубликованному фото свежих турникетов, правда, поделились мнением, что перепрыгнуть их не сложнее предыдущих.

Есть и другой нюанс: ограничивать вход будут только вращающиеся конструкции, кои некоторые особи также умудряются поломать.

Другая неизменно актуальная проблема столичной подземки – звонки о минировании. В субботу 21 ноября, например, из-за таких сообщений было закрыто станцию "Крещатик" и пересадку на "Майдан Независимости". В ходе осмотра бомбу не обнаружили.

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Также в метрополитене часто встречаются нарушители масочного карантинного режима. В начале этого месяца силовикам даже пришлось останавливать одного из пассажиров стрельбой из травматического оружия. Тому не понравилось замечание о не надетом на лицо средстве индивидуальной противоэпидемиологической защиты.

Ранее было опубликовано видео со строительства метро на Виноградарь. В ролике зафиксирована установка туннельных колец.