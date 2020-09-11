Праздник грузинского вина и Old Car Land: куда пойти 12-13 сентября

Самые интересные мероприятия, которые пройдут в Киеве 12-13 сентября в Киеве

В сентябре погода радует нас солнечными лучами, а это значит, что можно насладиться прогулками по осеннему Киеву и посетить интересные места. Редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала подборку самых интересных мероприятий.

Литературный Кураж

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12-13 сентября на ВДНХ будет проходить "Литературный Кураж". В рамках программы запланирована презентация книг Даши Малаховой, Оксаны Мороз, Дарки Озеной, Олеси Кешели-Исаак.

ВДНХ, проспект Академика Глушкова, 1. 12-13 сентября. Цена: 150 гривен. Детям до 12 лет - бесплатно.

День рождение Андреевского спуска

12 сентября, в столице будут отмечать день рождение Андреевского спуска. В программе праздника запланированы показы спектаклей, фильмов, парад масок и выступления музыкантов. Праздничные мероприятия будут проводиться на таких локациях: на террасе возле Аллеи художников, возле Андреевской церкви, в сквере Василия Слипака, у Музея моды и Музея Булгакова.

Андреевский спуск. 13:00-18:00. Вход: бесплатно.

Андреевский спуск depositphotos

Рок-баллады в саду

12 сентября для вас сыграют легендарные хиты групп U2, Queen, Sting, Aerosmith, Scorpions, Depeche Mode, Metallica, The Rolling Stones, Nirvana, Led Zeppelin, Deep Purple музыканты симфонического оркестра "Виртуози Києва".

Розарий Ботанического сада, Тимирязевская 1. 19:00. Вход: от 300 гривен.

Autumn party в БУХТА food station

В БУХТА food station для вас играют свои хиты модные диджеи DJ Nicolas Grace, DJ Yellow Cat.

Речной вокзал, улица Почтовая, 3. 12 сентября с 18:00- 21:00, 13 сентября в 15:30.

Ретрослет OldCar

12-13 сентября в музее будет проходить традиционный парад ретро автомобилей.

Государственный музей авиации им О.К. Антонова, улица Медовая, 1. С 18:00- 21:00. Цена: 100 гривен.

Праздник грузинского вина и кухни

12 и 13 сентября на ВДНХ состоится праздник грузинского вина и кухни KARTULI FEST 2020. Для гостей будут представлены различные национальные угощения, танцы, яркие выступления артистов и музыкантов.

ВДНХ, проспект Академика Глушкова (Сад желаний), 1. 12-13 сентября. С 11:00 до 22:00. Цена: 100 гривен.

Прогулка по вечернему Днепру

Вечером можно насладиться красивым закатом и совершить прогулку по Днепру, слушая романтические мелодии саксофониста.

Речной вокзал, улица Почтовая, 3. 20:00. Цена: от 200 гривен.

Речной вокзал

Киновернисаж под открытым небом

В парке Шевченко на свежем воздухе проходят показы украинских фильмов последних лет.

Парк им. Т. Шевченко. Начало: 20:00. Вход свободный.

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