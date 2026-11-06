Сумская поведала, как она живет без воды и электричества в Киеве

Ольга Сумская иногда поливается из баклажки.

Ольга Сумская поделилась бытовыми уловками, которые помогают ей с мужем Виталием Борисюком справляться с длительными обесточиваниями и перебоями с водоснабжением в Киеве.

Читай также: Сумская с Борисюком показали самодельные фонарики, которые "светят три года"

О том, как супруги приспосабливаются к сложным условиям, артистка рассказала в интервью проекту "Наедине с гламуром". По словам Ольги, больше всего неудобств возникает из-за отсутствия воды, ведь они живут на высоком этаже. Когда исчезает электроэнергия – останавливаются насосы, обеспечивающие подачу воды в квартиры.

Чтобы не оставаться без требуемого запаса, Сумская заранее наполняет водой ванну. При отключении она использует ее для бытовых нужд. Актриса также рассказала, что иногда моет голову с помощью баклажки и миски, нагревая воду, как это делали раньше у ее бабушки.

Супруги позаботились и об альтернативном источнике электроэнергии. Еще в позапрошлом году Ольга и Виталий приобрели инверторную батарею. Сначала актриса считала, что устройство нужно только на короткий период, и даже предлагала мужу продать его. Однако Борисюк настоял оставить оборудование, которое регулярно выручает семью во время обесточиваний.

Более того, в квартире пары имеется портативная газовая плитка с баллоном, благодаря которой можно готовить еду независимо от электроснабжения.

Источником сил для актрисы и ее супруга остается работа. Насыщенный гастрольный график помогает им поддерживать привычный ритм жизни. Ольга сказала, что особенно ценит зрителей, которые продолжают посещать спектакли даже в непростых условиях, и поблагодарила их за поддержку.

Читай также: Сумская показалась с новой прической и наградой

Ранее актриса также заинтересовала почитателей изменением имиджа: она отказалась от длинных волос и сделала короткие каре.