Джаз для взрослых, Один в Каноэ и киновернисаж: Чем заняться 11 сентября
Самые интересные мероприятия в Киеве 11 сентября
Куда пойти в пятницу вечером? Мы знаем ответ на этот вопрос. Редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала подборку самых интересных мероприятий, которые сегодня пройдут в Киеве.
Каннский фестиваль короткометражных фильмов
На фестивале покажут семь лучших картин 2019 года из Японии, Израиля, Венгрии, Албании. В программе: "Гран-букет", "Разрыв", "Джеремая", "И был Медведь", "Грузовик", "Рука в руке".
Кинотеатр "Жовтень", Константиновская, 26. 19:25. Цена: 100 гривен.
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Спектакль "Идеальная пара"
Актеры покажут спектакль про отношения между мужчиной и женщиной в обычной семье. В центре события случайно оказывается молодая служанка Анна и ей придется проявить чудеса смекалки или идеальный брак разрушится на глазах.
Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра, Броварской проспект, 25. 19:00. Цена: 180-780 гривен.
Неделя австрийского кино
В этот вечер покажут документальный фильм про удивительную атмосферу за кулисами Венской государственной оперы.
Кинотеатр "Жовтень", Константиновская, 26. 19:10. Цена: 85 гривен.
Выставка "Восстание роботов"
В экспозиции представлены девять самых популярных представителей мира роботов, известных по популярным комиксам, фильмам и видеоиграм. Роботы представлены в реальном размере. Каждый из них имеет уникальное строение, характер и наделен фантастическими способностями: умением летать, бегать, а иногда и превращаться в другие предметы.
ВДНХ (улица Академика Глушкова, 1). 10:00- 21:00. Цена: для взрослых – 180 гривен, для детей (до 14 лет) – 150 гривен.
Джазовый спектакль "Джаз для взрослых" с Алексеем Коганом
Гости вечера узнают от Алексея Когана истории создания легендарных джазовых композиций и интересные факты из жизни музыкантов.
Caribbean Club Concert-Hall, ул. Симона Петлюры, 4. 19:00. Цена: от 390 гривен.
Один в Каноэ
В этот вечер для вас прозвучат всеми любимые песни популярного украинского инди-коллектива.
КВЦ Парковый, Парковая дорога 16 А. 19:00. Цена: от 270 гривен.
Киновернисаж под открытым небом
В парке Шевченко на свежем воздухе проходят показы украинских фильмов последних лет. В этот вечер покажут документальный "Фильм Заповедник Аскания" режиссера Андрея Литвиненко (2019).
Парк им. Т. Шевченко. Начало: 20:00. Вход свободный.
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