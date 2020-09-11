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Джаз для взрослых, Один в Каноэ и киновернисаж: Чем заняться 11 сентября

Самые интересные мероприятия в Киеве 11 сентября

Джаз для взрослых, Один в Каноэ и киновернисаж: Чем заняться 11 сентября
Джаз для взрослых с Алексеем Коганом
Alexey Kogan/Facebook

Куда пойти в пятницу вечером? Мы знаем ответ на этот вопрос. Редакция сайта Afisha.bigmir.net собрала подборку самых интересных мероприятий, которые сегодня пройдут в Киеве.

Каннский фестиваль короткометражных фильмов

На фестивале покажут семь лучших картин 2019 года из Японии, Израиля, Венгрии, Албании. В программе: "Гран-букет", "Разрыв", "Джеремая", "И был Медведь", "Грузовик", "Рука в руке".

Кинотеатр "Жовтень", Константиновская, 26. 19:25. Цена: 100 гривен. 

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Спектакль "Идеальная пара"

Актеры покажут спектакль про отношения между мужчиной и женщиной в обычной семье. В центре события случайно оказывается молодая служанка Анна и ей придется проявить чудеса смекалки или идеальный брак разрушится на глазах.

Киевский театр драмы и комедии на левом берегу Днепра/Facebook

Киевский академический театр драмы и комедии на левом берегу Днепра, Броварской проспект, 25. 19:00. Цена: 180-780 гривен. 

Неделя австрийского кино

В этот вечер покажут документальный фильм про удивительную атмосферу за кулисами Венской государственной оперы.

Кинотеатр "Жовтень", Константиновская, 26. 19:10. Цена: 85 гривен. 

Выставка "Восстание роботов"

В экспозиции представлены девять самых популярных представителей мира роботов, известных по популярным комиксам, фильмам и видеоиграм. Роботы представлены в реальном размере. Каждый из них имеет уникальное строение, характер и наделен фантастическими способностями: умением летать, бегать, а иногда и превращаться в другие предметы.

Vdngkyiv/Facebook
Vdngkyiv/Facebook

ВДНХ (улица Академика Глушкова, 1). 10:00- 21:00. Цена: для взрослых – 180 гривен, для детей (до 14 лет) – 150 гривен.

Джазовый спектакль "Джаз для взрослых" с Алексеем Коганом

Гости вечера узнают от Алексея Когана истории создания легендарных джазовых композиций и интересные факты из жизни музыкантов. 

Caribbean Club Concert-Hall, ул. Симона Петлюры, 4. 19:00. Цена: от 390 гривен. 

Один в Каноэ

В этот вечер для вас прозвучат всеми любимые песни популярного украинского инди-коллектива. 

КВЦ Парковый, Парковая дорога 16 А. 19:00. Цена: от 270 гривен. 

Киновернисаж под открытым небом

В парке Шевченко на свежем воздухе проходят показы украинских фильмов последних лет.  В этот вечер покажут документальный "Фильм Заповедник Аскания" режиссера Андрея Литвиненко (2019).

Парк им. Т. Шевченко. Начало: 20:00. Вход свободный.

Ранее сообщалось, про ТОП-5 кофеен Киева со вкусными десертами. 

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Теги:
кино, выставка, Киев, Театр на Левом берегу, Алексей Коган, куда пойти, Джаз для взрослых

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