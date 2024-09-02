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"Не ожидали?": Тышкевич вдохновилась Денисенко и показалась топлес

Екатерина Тышкевич решила закончить лето "горячим фото".

Автор: Дмитрий Сыч
"Не ожидали?": Тышкевич вдохновилась Денисенко и показалась топлес
Тышкевич подумала о том, как можно привлечь к своему блогу внимание мужчин
instagram kateryna__tyshkevych

Екатерина Тишкевич простилась с летом 2024-го откровенным постом. Звезда сериалов "Бессмертник", "Женский доктор", "Возвращение Мухтара" и "Скорая помощь", которая 18 сентября будет отмечать 30-летие, поделилась в инстаграме пикантной фотографией.

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На снимке актриса изображена без бюстгальтера. Во время съемки она прикрыла грудь широким листом и хищно взглянула в объектив.

"Вдохновившись постом Наталки Денисенко, решилась тоже выложить горячее фото в ленту в последний день лета. Не ожидали?" – подписала кадр Екатерина.

Также замужняя виновница поста подумала о своей мужской аудитории:

"У меня мало подписчиков мужского пола, но если бы такие фото были чаще, то их точно бы стало больше, согласны?"

instagram kateryna__tyshkevych

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Ранее сообщалось, что животом и грудью сверкнула на новых кадрах жена народного артиста Украины Виктора Павлика.

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Теги:
актриса, ТОПЛЕС, откровенные фото, голые знаменитости, Екатерина Тышкевич

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