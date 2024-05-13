Пугачева замечена на Кипре с известным миллиардером
Алла Пугачева посетила Кипр, где попала в кадр без Максима Галкина.
Аллу Пугачеву заметили в компании миллиардера на Кипре. Они изображены вместе на распространенной в сети фотографии.
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Снимок показывает времяпровождение Примадонны в компании друзей, включая известного российского предпринимателя Олега Тинькова.
На ресторанном фото супруга Максима Галкина выглядит непричесанной и без косметики. Законного рядом с артисткой не видно. Вероятно, Пугачева прибыла на Кипр без него.
Олег Тиньков является бизнесменом и основателем банка со своей фамилией. Он упомянут в списке богатейших людей мира. Миллиардер долгое время не проживает в России. В начале полномасштабного российского вторжения в Украину Тиньков осудил действия Кремля, после чего пополнил в РФ список "иностранных агентов".
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