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Хайди Клум показала, как нежится топлес на пляже в компании мужа

Немецкая топ-модель также показала прогулку с Томом Каулитцем с осмотром морского пейзажа.

Автор: Дмитрий Сыч
Хайди Клум показала, как нежится топлес на пляже в компании мужа
Хайди не уточнила, где находится
instagram heidiklum

Хайди Клум перед Новым годом наслаждается морским отдыхом вместе со своим мужем, гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. Супермодель не уточняет, где они находятся. Но активно наполняет блог фотографиями и видео из теплых краев.

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В одном из свежих роликов 50-летняя манекенщица лежит на пляже без верхней части бикини и снимает себя. Рядом сидит Том.

instagram heidiklum

instagram heidiklum

instagram heidiklum

instagram heidiklum

instagram heidiklum

В более новом видео супруги прогуливаются у моря и осматривают живописный пейзаж.

"Какой хороший день", – подписала второй ролик немка, а до предыдущего оставила смайл в солнцезащитных очках.

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Ранее мы писали, что Хайди Клум и Том Каулитц попробовали вместе прокатиться на качели, а также воспользовались надувной елкой.

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Теги:
отдых, Хайди Клум, море, модель, Tokio Hotel, ТОПЛЕС

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