Хайди Клум показала, как нежится топлес на пляже в компании мужа

Немецкая топ-модель также показала прогулку с Томом Каулитцем с осмотром морского пейзажа.

Хайди Клум перед Новым годом наслаждается морским отдыхом вместе со своим мужем, гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. Супермодель не уточняет, где они находятся. Но активно наполняет блог фотографиями и видео из теплых краев.

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В одном из свежих роликов 50-летняя манекенщица лежит на пляже без верхней части бикини и снимает себя. Рядом сидит Том.

instagram heidiklum

instagram heidiklum

instagram heidiklum

instagram heidiklum

instagram heidiklum

В более новом видео супруги прогуливаются у моря и осматривают живописный пейзаж.

"Какой хороший день", – подписала второй ролик немка, а до предыдущего оставила смайл в солнцезащитных очках.

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Ранее мы писали, что Хайди Клум и Том Каулитц попробовали вместе прокатиться на качели, а также воспользовались надувной елкой.