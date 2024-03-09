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Опасные диеты: какие методы похудения могут навредить здоровью

Экстремальные диеты приводят к серьезным рискам.

Автор: Дмитрий Сыч
Опасные диеты: какие методы похудения могут навредить здоровью
Быстрое похудение может больше навредить, чем помочь
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Экстремальные диеты опасны. Нынешняя социальная среда характеризуется иным восприятием красоты, что во многом можно объяснить рекламой и средствами массовой информации, изображающими "идеальный" тип телосложения, тем самым вынуждая уязвимую молодежь вписываться в "одобренный обществом шаблон".

Похудение и достижение идеального типа тела занимают видное место в списке дел большинства людей как новогоднее решение, планирование большого мероприятия или отпуска. Здоровый вес имеет решающее значение для долголетия, но, к сожалению, диетическая индустрия процветает за счет желания людей похудеть как можно быстрее, не прилагая при этом никаких усилий.

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Чего мы не понимаем, так это того, что не существует никаких ярлыков и что здоровая потеря веса может быть достигнута только посредством сбалансированной диеты и режима физических упражнений.

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Экстремальные диеты – легкий выход?

В стремлении похудеть быстро и легко большинство людей решают сесть на экстремальную диету. Экстремальная диета предполагает сокращение потребления калорий с целью похудеть за короткий период времени, что, по сути, выводит организм за пределы его возможностей. В целом мужчинам необходимо около 2500, а женщинам – около 2000 калорий в день, в зависимости от их возраста и уровня активности. Людям, страдающим ожирением, может быть рекомендована диета с контролируемым количеством калорий, чтобы достичь здорового веса, но это должно происходить с одобрения врача и под наблюдением, и многие диетологи рекомендуют терять только 0,5–1 кг в неделю.

Хотя экстремальные диеты могут дать желаемый эффект, существует опасность для здоровья, связанная с таким рискованным недостатком калорий. Если вы подумываете о экстремальной диете, вам следует убедиться, что вы полностью понимаете риски для здоровья и побочные эффекты сокращения калорий, а также ограничения выбора продуктов питания.

Врачи, опираясь на исследования, не советуют экстремальных диет, особенно молодым людям. В ходе наблюдений было обнаружено, что самостоятельное соблюдение экстремальной диеты со временем фактически приводило к увеличению веса. Вместо этого сосредоточьтесь на выработке сбалансированных и здоровых привычек питания, чтобы поддерживать здоровый вес в долгосрочной перспективе.

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Опасности экстремальных диет

Экстремальные диеты дают экстремальные результаты – но не всегда так, как хотелось бы. Они с большей вероятностью заставят вас чувствовать себя вялым, угрюмым, тошнотворным и нездоровым. Кроме того, в долгосрочной перспективе такие смены рациона способны вызвать у вас проблемы с обменом веществ, повторное увеличение веса и опасные для жизни заболевания. Ниже приводится описание изменений, которые происходят в вашем организме, когда вы бойкотируете углеводы, пьете во время каждого приема пищи или лишаете организм необходимых ему калорий.

Обезвоживание

Молниеносный "успех" на экспресс-диете – это всего лишь иллюзия, поскольку любые потерянные килограммы, скорее всего, теряются из-за воды, а не жира. При ограниченном потреблении калорий или углеводов первым источником энергии, который организм сжигает, задолго до жира, является гликоген, который представляет собой форму углеводов, хранящуюся в печени и мышцах и связанную с каждым граммом воды. Симптомы обезвоживания включают головную боль, усталость и головокружение.

Изменения уровня сахара в крови

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Поскольку экстремальные диеты связаны с колебаниями веса, они приводят к резистентности к инсулину и потенциально диабету 2 типа, согласно исследованию диабета 2013 года.

Повреждение мышц

Недоедание и экстремальные диеты глубоко связаны. Недоедание может привести к атрофии мышц по всему телу и в итоге – к их истощению. Если потеря веса происходит чрезвычайно быстро, мышцы сердца могут атрофироваться. Например, экстремально низкокалорийные жидкие диеты связаны с желудочковыми аритмиями и смертью. Ослабленное сердце – серьезная проблема, которая может стать угрозой для жизни

Замедляется метаболизм

Когда человек соблюдает экстремальные диеты, в организме возникает дефицит калорий и уровень энергии падает, метаболизм естественным образом замедляется для сохранения энергии. Это может остановить потерю веса и привести к потере мышечного тонуса.

Начинается недоедание

В случае экстремальных диет жесткое продуктовое ограничение приводит к дефициту многих питательных веществ, таких как углеводы, белки, витамины (особенно витамины A, D, E и K), и минералов, в числе которых – кальций, фосфор, натрий и т. д. Это важные группы продуктов питания, а их отсутствие в рационе может быть причиной многочисленных заболеваний, связанных с дефицитом питательных веществ. Резкое возобновление обычного питания может привести к падению уровня фосфора, магния и калия и сердечной недостаточности.

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Страдает мозг

Согласно исследованиям, опубликованным в журнале Neuroscience, экстремальные диеты или любые ускоренные диеты, даже если они содержат достаточное количество углеводов, повышают уровень гормона стресса кортикостерона в мозгу, делая мозг более восприимчивым к стрессу, увеличивая риск депрессии. Это предрасполагает вас к будущему перееданию.

Судя по наблюдениям за взрослыми, хроническое соблюдение диеты может привести к различным симптомам, таким как постоянные мысли о еде, чувства отвлечения и раздражительности, усталости и склонности к перееданию. Механизм, лежащий в основе этого, заключается в том, что ограничительная диета может поставить организм в состояние депривации (сокращения либо полного лишения зможности удовлетворять основные потребности), что приведет к усилению тяги к еде и повышенному вниманию к провизии.

Похудение с помощью экстремальных диет или здоровый путь?

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Лучший способ похудеть и поддерживать нужный вес – изменить образ жизни, привычки в еде и прибегать к физическим упражнениям.

Употребление здоровой пищи, включающей белки и углеводы, а также много фруктов и овощей, при ограничении потребления насыщенных жиров и сахара, является лучшей "диетой»" для безопасного похудения. Здоровое питание также необходимо дополнять физической активностью для достижения целей в области здоровья.

Если вас беспокоит ваш вес или пищевые привычки, или вам нужен совет о том, как безопасно соблюдать диету и похудеть, обратитесь к врачу.

Ранее мы писали о связи НЛП с похудением. Идет речь о словесной терапии для нормализации веса.

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Теги:
еда, питание, спорт, здоровое питание, диета, советы, здоровье, рекомендации

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