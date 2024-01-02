Пол, имя и первые фото ребенка

Автор: Коваленко Наталья

Звезда «Пятидесяти оттенков свободы» Брэнт Догерти во второй раз стал отцом instagram.com/brantdaugherty

Американский актер Брэнт Догерти и его жена Кимберли Идальго во второй раз стали родителями. Радостной новостью 38-летний исполнитель ролей Люка Сойера в «Пятидесяти оттенков свободы» и Ноэля Канна в «Милых обманщицах» поделился на своей странице в Инстаграм.

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В понедельник, 1 января, Брэнт обнародовал подборку фото и видео с новорожденным ребенком и намекнул, что во второй раз стал отцом на Рождество. На семейных снимках старший сын Догерти и Идальго, 2-летний Уайлдер, играет со своим младшим братиком, который получил имя Аэро Лор. На последнем кадре Брэнт держит на руках маленького наследника.

«Мы собирались публиковать посты о праздниках, но в итоге Рождество получилось самым веселым из всех. Добро пожаловать в мир, Аэро Лор Догерти», — подписал актер.

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