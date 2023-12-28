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На грани развода: Юлия Санина спровоцировала слухи о проблемах в браке с Валерием Бебко

О расставании пары заявил блогер Богдан Беспалов

Автор: Коваленко Наталья
На грани развода: Юлия Санина спровоцировала слухи о проблемах в браке с Валерием Бебко
На грани развода: Юлия Санина спровоцировала слухи о проблемах в браке с Валерием Бебко
instagram.com/the_hardkiss

В Сети появились слухи о том, что вокалистка украинской группы The Hardkiss Юлия Санина и ее муж, креативный продюсер и гитарист Валерий Бебко, переживают тяжелые времена в отношениях и могут развестись. О скором расставании пары заявил скандальный блогер Богдан Беспалов.

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Звездные супруги пока сами не комментировали новость о том, что якобы находятся на грани разрыва. Однако представитель группы The Hardkiss Егор Кирьянов от имени артистов сделал первое заявление. В комментарии изданию ТСН, Кирьянов заявил, что сейчас у каждого украинца сложный период, и заверил, что информация о разрыве Юлии и Валерия не является правдивой.

«На сегодняшний день нет украинца, который не проживал бы сложный период. Но слухи о разводе не соответствуют действительности. Мы считаем, что в стране достаточно более важных тем для обсуждения, чем личная жизнь Юлии», — сказал менеджер The Hardkiss.

Напомним, что у Саниной и Бебко есть сын Даниил, который родился 21 ноября 2015 года.

Ранее мы писали, что Шер подала документы на опеку над 47-летним сыном.

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Теги:
The Hardkiss, Юлия Санина, слухи

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