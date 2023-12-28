Лучшие новогодние открытки монарших особ за всю историю

Подборка праздничных карточек от королевских семей разных годов

Автор: Коваленко Наталья

Накануне главных зимних праздников королевские семьи выпускают рождественские открытки. И этой традиции уже более 80 лет. Карточки от монархов может получить гражданин любой страны мира в ответ на письмо во дворец с поздравлениями.

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Члены королевских, княжеских или герцогских семей обычно выбирают недавний семейный снимок для своей личной карточки.

Смотрите подборку самых запоминающихся рождественских открыток, когда-либо отправленных монархами Великобритании, Испании, Бельгии, Нидерландов и других стран.

Королевская семья Великобритании, 1939 год

Рождественские открытки королевских семей ©Royal Collection Trust

Королевская семья Великобритании, 1957 год

Рождественские открытки королевских семей ©ROWLEYS/BNPS

Королевская семья Дании, 1976 год

Рождественские открытки королевских семей ©facebook.com/detdanskekongehus

Королевская семья Великобритании, 1981 год

Рождественские открытки королевских семей ©BNPS

Королевская семья Великобритании, 1984 год

Рождественские открытки королевских семей ©BNPS

Королевская семья Великобритании, 1986 год

Рождественские открытки королевских семей ©BNPS

Королевская семья Великобритании, 1995 год

Рождественские открытки королевских семей ©BNPS

Королевская семья Великобритании, 1996 год

Рождественские открытки королевских семей ©BNPS

Королевская семья Испании, 2013 год

Рождественские открытки королевских семей Getty Images

Королевская семья Великобритании, 2015 год

Королевская семья Иордании, 2016 год

Рождественские открытки королевских семей ©Royal Hashemite Court

Королевская семья Испании, 2017 год

Рождественские открытки королевских семей Getty Images

Княжеская семья Монако, 2017 год

Рождественские открытки королевских семей ©facebook.com/palaismonaco

Королевская семья Великобритании, 2018 год

Королевская семья Испании, 2019 год

Рождественские открытки королевских семей Getty Images

Королевская семья Великобритании, 2019 год

Королевская семья Испании, 2021 год

Рождественские открытки королевских семей Getty Images

Королевская семья Великобритании, 2021

Королевская семья Нидерландов, 2021

Королевская семья Бельгии, 2021

Королевская семья Швеции, 2021

Великогерцогская семья Люксембурга, 2021

Королевская семья Нидерландов, 2022

Королевская семья Бельгии, 2022

Королевская семья Албании, 2022

Merry Christmas from Prince Leka, Princess Elia and Princess Geraldine of Albania pic.twitter.com/O35iu7J5IH — News about Queen Maxima and Royal Ladies (@vaninaswchindt) December 24, 2022

Королевская семья Великобритании, 2022

Королевская семья Нидерландов, 2023

Королевская семья Греции, 2023

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