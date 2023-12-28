Лучшие новогодние открытки монарших особ за всю историю
Подборка праздничных карточек от королевских семей разных годов
Накануне главных зимних праздников королевские семьи выпускают рождественские открытки. И этой традиции уже более 80 лет. Карточки от монархов может получить гражданин любой страны мира в ответ на письмо во дворец с поздравлениями.
Читай также: Лучшие фильмы про Новый год и Рождество за всю историю: ТОП-10Члены королевских, княжеских или герцогских семей обычно выбирают недавний семейный снимок для своей личной карточки.
Смотрите подборку самых запоминающихся рождественских открыток, когда-либо отправленных монархами Великобритании, Испании, Бельгии, Нидерландов и других стран.
Королевская семья Великобритании, 1939 год
Королевская семья Великобритании, 1957 год
Королевская семья Дании, 1976 год
Королевская семья Великобритании, 1981 год
Королевская семья Великобритании, 1984 год
Королевская семья Великобритании, 1986 год
Королевская семья Великобритании, 1995 год
Королевская семья Великобритании, 1996 год
Королевская семья Испании, 2013 год
Королевская семья Великобритании, 2015 год
Королевская семья Иордании, 2016 год
Королевская семья Испании, 2017 год
Княжеская семья Монако, 2017 год
Королевская семья Великобритании, 2018 год
Королевская семья Испании, 2019 год
Королевская семья Великобритании, 2019 год
Королевская семья Испании, 2021 год
Королевская семья Великобритании, 2021
Королевская семья Нидерландов, 2021
Королевская семья Бельгии, 2021
Королевская семья Швеции, 2021
Великогерцогская семья Люксембурга, 2021
Королевская семья Нидерландов, 2022
Королевская семья Бельгии, 2022
Королевская семья Албании, 2022
Merry Christmas from Prince Leka, Princess Elia and Princess Geraldine of Albania pic.twitter.com/O35iu7J5IH— News about Queen Maxima and Royal Ladies (@vaninaswchindt) December 24, 2022
Королевская семья Великобритании, 2022
Королевская семья Нидерландов, 2023
Королевская семья Греции, 2023
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